Какой курс доллара сегодня: Курсы валют по банкам

Сколько стоит доллар в банках сегодня, 15 октября

Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ

Сколько стоит доллар

Во вторник, 15 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 1 коп. и составляет 41,02 грн. Курс продажи не изменился – 41,49 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 9 коп. и составляет 44,77 грн. Курс продаж снизился на 7 коп. до 45,5 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,9 грн, максимальный – 45,1 грн. Для продажи минимальный курс – 45,35 грн, а максимальный – 45,7 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 3 коп. и составляет 10,13 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 10,71 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,4 грн. Для продажи минимальный курс – 10,51 грн, а максимальный – 11 грн.

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