Який курс долара сьогодні: Курси валют по банках

Скільки коштує долар в банках сьогодні, 15 жовтня

Фото: Єлизавета Сергієнко/прес-центр НБУ

Скільки коштує долар

У вівторок, 15 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 1 коп. і складає 41,02 грн. Курс продажу не змінився – 41,49 грн.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро зменшився на 9 коп. і становить 44,77 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. до 45,5 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 43,9 грн, максимальний – 45,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,35 грн, а максимальний – 45,7 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого знизився на 3 коп. і складає 10,13 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 10,71 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,51 грн, а максимальний – 11 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.