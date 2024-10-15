Який курс долара сьогодні: Курси валют по банках
Скільки коштує долар
У вівторок, 15 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 1 коп. і складає 41,02 грн. Курс продажу не змінився – 41,49 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,45 грн, максимальний – 41,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,4 грн, максимальний – 41,6 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро зменшився на 9 коп. і становить 44,77 грн. Курс продажу знизився на 7 коп. до 45,5 грн.
Мінімальний курс покупки для євро становить – 43,9 грн, максимальний – 45,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,35 грн, а максимальний – 45,7 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого знизився на 3 коп. і складає 10,13 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 10,71 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,51 грн, а максимальний – 11 грн.
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