Крупнейший банк Италии ограничит платежи в евро из России в ЕС

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Intesa Sanpaolo, крупнейший банк Италии, больше не будет принимать платежи в евро от всех российских банков, кроме собственной "дочки" в России – Intesa. Об этом сообщают РосСМИ.

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С 15 января 2025 года Intesa Sanpaolo также изменит условия обслуживания корреспондентского счета своего дочернего банка, после чего платежи в евро останутся доступными только для коммерческих целей по счетам в Intesa, в его "дочках" и банках, находящихся на территории Италии.

Решение коснется, прежде всего, российских корпоративных клиентов, которые использовали Intesa для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии, говорят российские юристы. По их словам, это прежде всего экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства.

Около 15 российских банков имеют корсчета в российской Интезе, и теперь их клиенты, зависящие от долгосрочных контрактов по расчетам в евро, могут столкнуться с трудностями. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, работающего с Италией, которому придется искать альтернативные маршруты платежей.

В декабре Интеза повысила комиссию для юрлиц и индивидуальных предпринимателей за валютный контроль по операциям, совершаемым при покупке или продаже товаров без ввоза на территорию РФ. По отдельным операциям комиссия выросла в десять раз. В октябре банк увеличил для корпоративных клиентов плату за открытие счета в евро в десять раз.