Intesa Sanpaolo по требованию НБУ докапитализировала Правэкс Банк на 1,1 млрд грн
Итальянская группа Intesa Sanpaolo решила докапитализировать украинскую "дочку" Правэкс Банк на 1,1 млрд грн, сообщается на его сайте.
Правэкс – один из пяти банков Украины, которым НБУ установил повышенные необходимые уровни капитала по итогам оценки устойчивости в 2023 году.
Оценка устойчивости проводилась в апреле 2023 года после почти двухлетней паузы, вызванной войной. Она коснулась 20 крупнейших банков с общей долей более 90% в чистых активах всего банковского сектора.
У большинства банков проблем с капиталом не оказалось, но для Сенс Банка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, МТБ Банка и Правэкс Банка были установлены повышенные уровни капитала. Два из них (Сенс и Укргазбанк) уже в декабре 2023 года имели норматив достаточности сверх необходимого уровня.
Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа: до конца сентября 2024 года и до конца марта 2026 года.
НБУ посчитал, что на троих им нужно около 10 млрд грн.
- В начале марта НБУ опубликовал список системно важных банков на 2024 год.