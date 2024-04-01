Intesa Sanpaolo по требованию НБУ докапитализировала Правэкс Банк на 1,1 млрд грн

Итальянский акционер Правэкс Банка начал выполнять требование Национального банка о повышении уровня капитала, влив в него более миллиарда гривен

Фото: Правэкс Банк

Итальянская группа Intesa Sanpaolo решила докапитализировать украинскую "дочку" Правэкс Банк на 1,1 млрд грн, сообщается на его сайте.

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"Увеличение капитала является дополнительной поддержкой для обеспечения финансовой устойчивости и повышения уровня капитала Правэкс Банка. Стратегическое решение акционера будет оказывать существенное положительное влияние на нормативы капитала Правэкс Банка, поддерживая ликвидность, финансовую стабильность и надежность учреждения для всех заинтересованных сторон", — говорится в сообщении.



Правэкс – один из пяти банков Украины, которым НБУ установил повышенные необходимые уровни капитала по итогам оценки устойчивости в 2023 году.

Оценка устойчивости проводилась в апреле 2023 года после почти двухлетней паузы, вызванной войной. Она коснулась 20 крупнейших банков с общей долей более 90% в чистых активах всего банковского сектора.

У большинства банков проблем с капиталом не оказалось, но для Сенс Банка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, МТБ Банка и Правэкс Банка были установлены повышенные уровни капитала. Два из них (Сенс и Укргазбанк) уже в декабре 2023 года имели норматив достаточности сверх необходимого уровня.

Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа: до конца сентября 2024 года и до конца марта 2026 года.

НБУ посчитал, что на троих им нужно около 10 млрд грн.