НБУ визначив системно важливі банки на 2024 рік: перелік

Другий рік поспіль в Україні буде 15 системно важливих банків. НБУ вирішив не міняти список

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк визначив системно важливі банки на 2024 рік. Проти попереднього року перелік не змінився, повідомляється на сайті НБУ.

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До системно важливих банків України у 2024 році входитимуть 15 фінансових установ:

Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.

Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. До системно важливих банків НБУ може застосовувати посилені вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства, зокрема підвищені нормативи капіталу.