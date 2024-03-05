НБУ визначив системно важливі банки на 2024 рік: перелік
Національний банк визначив системно важливі банки на 2024 рік. Проти попереднього року перелік не змінився, повідомляється на сайті НБУ.
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До системно важливих банків України у 2024 році входитимуть 15 фінансових установ:
- А-Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Південний, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк.
Національний банк визначає системно важливі банки щороку за даними на 1 січня.
Системно важливим вважається банк, діяльність якого впливає на стабільність усієї банківської системи. До системно важливих банків НБУ може застосовувати посилені вимоги, щоб знизити ймовірності їхнього банкрутства, зокрема підвищені нормативи капіталу.
- У 2023 році один із системних банків – Сенс Банк – був націоналізований через санкції проти російських власників.
- Протягом минулого року були закриті чотири несистемні банки: Форвард, Айбокс, Конкорд та Укрбудінвестбанк.