НБУ определил системно важные банки на 2024 год: список
Национальный банк определил системно важные банки на 2024 год. По сравнению с предыдущим годом список не изменился, сообщается на сайте НБУ.
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В системно важные банки Украины в 2024 году будут входить 15 финансовых учреждений:
- А-Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Пивденный, ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Сенс Банк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Универсал Банк.
Национальный банк определяет системно важные банки ежегодно по данным на 1 января.
Системно важным считается банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные требования, чтобы снизить вероятности их банкротства, в частности повышенные нормативы капитала.
- В 2023 году один из системных банков – Сенс Банк – был национализирован из-за санкций против российских владельцев.
- В течение прошлого года были закрыты четыре несистемных банка: Форвард, Айбокс, Конкорд и Укрбудинвестбанк.