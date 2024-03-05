НБУ определил системно важные банки на 2024 год: список

Второй год подряд в Украине будет 15 системно важных банков. НБУ решил не менять список

Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк определил системно важные банки на 2024 год. По сравнению с предыдущим годом список не изменился, сообщается на сайте НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В системно важные банки Украины в 2024 году будут входить 15 финансовых учреждений:



Национальный банк определяет системно важные банки ежегодно по данным на 1 января.

Системно важным считается банк, деятельность которого оказывает влияние на стабильность всей банковской системы. К системно важным банкам НБУ может применять усиленные требования, чтобы снизить вероятности их банкротства, в частности повышенные нормативы капитала.