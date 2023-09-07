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НБУ признал Укрбудинвестбанк банкротом

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2023, 19:37
НБУ признал Укрбудинвестбанк банкротом - Фото
Фото: Укрбудинвестбанк / Facebook

Национальный банк признал неплатежеспособным АО "Украинский строительно-инвестиционный банк". Об этом решении правления НБУ пресс-служба регулятора сообщила 7 сентября.

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Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков по состоянию на 1 сентября. Следовательно, объяснил НБУ, отнесение его к категории неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины.

Решение принято, в частности, из-за отсутствия действенных мер со стороны банка по улучшению финансового состояния, заявил регулятор.

4 августа 2023 года НБУ отнес Укрбудинвестбанк к категории проблемных. С этого времени состояние банка существенно ухудшилось, а менеджмент и владельцы существенного участия не приняли надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности.

Регулятор подчеркнул, что каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.

В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам банка на 1 сентября 2023 составляет 606 млн грн.

Укрбудинвестбанк был основан в 2004 году. В 2007-2014 годах банк являлся основным финансовым партнером крупного строительного холдинга. Согласно данным НБУ, на 1 июля 2023 года по размеру общих активов (2,47 млрд грн) он занимал 45-е место среди 65 украинских банков, действовавших в стране.

По состоянию на 1 января 2023 года ключевым владельцем банка с долей 74,93% акций является гражданка Украины Светлана Демьяненко. Юлии Подгорниц и Людмиле Миневич принадлежат по 9,90%, Наталье Шишовой – 5,27%.

В конце июля этого года должность главы правления Укрбудинвестбанка покинул Вадим Качуровский, занимавший ее почти 11 лет. Его заместитель Наталья Воробей была назначена временной исполняющей обязанности до 2 августа включительно.

1 сентября должности первого заместителя председателя правления и заместителя председателя правления покинули Людмила Лыкова и Олеся Листопад.

В апреле этого года независимым членом наблюдательного совета Укрбудинвестбанка стал экс-председатель правления НБУ, экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Вера Касиян
НБУбанкиУкрбудинвестбанк
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