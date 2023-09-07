НБУ визнав Укрбудінвестбанк банкрутом

Національний банк визнав неплатоспроможним АТ "Український будівельно-інвестиційних банк". Про таке рішення правління НБУ пресслужба регулятора повідомила 7 вересня.

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Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня. Отже, пояснив НБУ, віднесення його до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Рішення ухвалене, зокрема, через відсутність дієвих заходів з боку банку щодо поліпшення фінансового стану, заявив регулятор.

4 серпня 2023 року НБУ відніс Укрбудінвестбанк до категорії проблемних. З цього часу стан банку суттєво погіршився, а менеджмент та власники істотної участі не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності.

Регулятор наголосив, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам банку на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.

Укрбудінвестбанк був заснований у 2004 році. У 2007-2014 роках банк був основним фінансовим партнером великого будівельного холдингу. Згідно з даними НБУ, на 1 липня 2023 року за розміром загальних активів (2,47 млрд грн) він посідав 45-те місце серед 65 українських банків, які діяли у країні.

Станом на 1 січня 2023 року ключовим власником банку з часткою 74,93% акцій є громадянка України Світлана Дем'яненко. Юлії Подгорниц і Людмилі Міневич належать по 9,90%, Наталії Шишовій – 5,27%.

Наприкінці липня цього року посаду голови правління Укрбудінвестбанку залишив Вадим Качуровський, який обіймав її майже 11 років. Його заступницю Наталію Воробей було призначено тимчасовою виконувачкою обов'язків до 2 серпня включно.

1 вересня посади першого заступника голови правління і заступника голови правління залишили Людмила Ликова та Олеся Листопад.

У квітні цього року незалежним членом наглядової ради Укрбудінвестбанку став ексголова правління НБУ, експрезидент України Віктор Ющенко.