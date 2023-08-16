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Керівниця одного з українських банків отримала підозру в несплаті 102 млн грн податків

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16.08.2023, 14:28
Керівниця одного з українських банків отримала підозру в несплаті 102 млн грн податків - Фото
Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в.о. голови правління одного з українських банків. Їй інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), повідомили БЕБ та Одеська обласна прокуратура.

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Ім'я підозрюваної поки що не повідомляють.

За версією слідства, службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності за 2015 рік зобов’язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 млн грн.

У банкірки провели обшуки, під час яких знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного режиму, газові пістолети. У неї вилучили жорсткі диски та іншу оргтехніку.

Їй збираються обрати запобіжний захід.

Андрій Водяний
одесапідозраБЕБбанки
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