Керівниця одного з українських банків отримала підозру в несплаті 102 млн грн податків

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру в.о. голови правління одного з українських банків. Їй інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України), повідомили БЕБ та Одеська обласна прокуратура.

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Ім'я підозрюваної поки що не повідомляють.

За версією слідства, службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності за 2015 рік зобов’язання з податку на додану вартість від відчуження нерухомого майна. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до держбюджету понад 102 млн грн.

У банкірки провели обшуки, під час яких знайшли георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного режиму, газові пістолети. У неї вилучили жорсткі диски та іншу оргтехніку.

Їй збираються обрати запобіжний захід.