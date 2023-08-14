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Власник збанкрутілого банку намагався відсудити в НБУ 500 млн грн. Не вдалося

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14.08.2023, 13:28
Власник збанкрутілого банку намагався відсудити в НБУ 500 млн грн. Не вдалося - Фото
Фото: Wikimapia

Компанія "Авангард-Експо", яка була найбільшим акціонером збанкрутілого у 2015 році Златобанку, намагалася відсудити в Національного банку 499,62 млн грн, але не змогла цього зробити. Про це повідомила пресслужба НБУ.

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ТОВ "Авангард-Експо" було власником 97,94% акцій Златобанку. Бенефіціаром установи офіційно значилася Олена Якіменко, але на ринку фінустанову пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим.

Через кілька років після закриття банку акціонери домоглися оскарження рішення про неплатоспроможність, що заблокувало процедуру його ліквідації. У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який не регламентує банкрутство банків.

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Після цього банк майже два роки перебував у статусі "зомбі-банку", перш ніж був ухвалений "антиколомойський" закон і у лютому 2021 року Фонд гарантування зміг де-юре і де-факто відновити контроль над ним.

Після цього Авангард-Експо звернулося з позовом до НБУ про стягнення 499,6 млн грн завданої шкоди.

17 січня 2023 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову, а 31 липня Північний апеляційний господарський суд підтвердив безпідставність вимоги Авангард-Експо.

Андрій Водяний
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