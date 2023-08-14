Власник збанкрутілого банку намагався відсудити в НБУ 500 млн грн. Не вдалося
Компанія "Авангард-Експо", яка була найбільшим акціонером збанкрутілого у 2015 році Златобанку, намагалася відсудити в Національного банку 499,62 млн грн, але не змогла цього зробити. Про це повідомила пресслужба НБУ.
ТОВ "Авангард-Експо" було власником 97,94% акцій Златобанку. Бенефіціаром установи офіційно значилася Олена Якіменко, але на ринку фінустанову пов'язували з бізнесменом Леонідом Юрушевим.
Через кілька років після закриття банку акціонери домоглися оскарження рішення про неплатоспроможність, що заблокувало процедуру його ліквідації. У липні 2019 року вони перейменували банк на ПАТ "Злато", змінили місцеперебування юридичної особи та спробували розпочати процедуру банкрутства банку відповідно до норм Кодексу про банкрутство, який не регламентує банкрутство банків.
Після цього банк майже два роки перебував у статусі "зомбі-банку", перш ніж був ухвалений "антиколомойський" закон і у лютому 2021 року Фонд гарантування зміг де-юре і де-факто відновити контроль над ним.
Після цього Авангард-Експо звернулося з позовом до НБУ про стягнення 499,6 млн грн завданої шкоди.
17 січня 2023 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову, а 31 липня Північний апеляційний господарський суд підтвердив безпідставність вимоги Авангард-Експо.
- У липні 2023 року інший банк, який втік з Фонду гарантування, програв принциповий позов у Верховному Суді.
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