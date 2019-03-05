Зомби-правосудие. Зачем Златобанк воскресили из мертвых

Фонд гарантирования и НБУ готовятся к возможной потере Златобанка. Это первый случай, когда банк-банкрот, смог доказать, что регулятор неправомерно признал его неплатежеспособным.

Государство проиграло экс-собственникам все инстанции вплоть до Верховного суда. Формальная причина – правление НБУ, на котором Златобанк признавали банкротом, не набрало кворума – 7 членов из 11 при минимуме в 8.

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Потенциальные потери Фонда – 1,6 млрд грн активов банка и 713 млн грн, которые уже получили вкладчики Златобанка. Чтобы не потерять еще больше ФГВФЛ заморозил оставшиеся выплаты, но в целом решение суда пока игнорирует – ликвидация банка продолжается.

В распоряжении LIGA.net есть полный текст постановления Большой палаты ВСУ. Дело рассматривалось в зкрытом режиме, Фонд и НБУ до сих пор ждут от суда пояснений.

Можно ли вернуть неплатежеспособный банк на рынок и могут ли последовать его примеру другие банки?

НБУ дает зацепку

Златобанк был признан неплатежеспособным в самый разгар банкопада – 13 февраля 2015 года. Через три месяца НБУ решил отозвать лицензию финучреждения, отправив его на ликвидацию.

Бывший собственник Златобанка – компания Авангард-Экспо, которой владеет Елена Якименко, обратился в суд в начале 2016-го. Якименко известна по работе на топ-менеджерских позициях в структурах миллиардера Леонида Юрушева – банке Форум (до того, как бизнесмен продал банк германскому Commerzbank в 2008 году) и группе компаний Скандинавия.

Претензии истца состояли из двух частей. Первая: несмотря на просьбы акционеров, НБУ не дал Златобанку достаточно времени на докапитализацию, признав его неплатежеспособным на 71 день "проблемности", хотя закон "О банках и банковской деятельности" говорит о сроке в 180 дней.

Со второй и главной зацепкой экс-бенефициарам помог сам Нацбанк: как определила Большая палата ВСУ, решение относительно Златобанка было изначально незаконным, поскольку регулятор принимал его сокращенным составом правления: 7 членов из 11.

"Зседание правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей состава – 7,3 человека, – говорится в Постановлении ВСУ. – Количество членов должно превышать или равняться математической величине двух третей, то есть речь идет о целом натуральном числе – 8".

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В начале 2015 года в состав правления входили не только глава и его заместители (в середине 2015-го был принят обновленный закон об НБУ, состав правления сократили в два раза), а и руководители пяти департаментов. НБУ руководствовался правилами простого арифметического округления до целого, поэтому и посчитал, что 7 членов правления будет достаточно, предполагает Верховный суд.

По определению суда, кворум не был достигнут из-за того, что среди руководителей Нацбанка за решение о Златобанке голосовали два топ-менеджера в статусе "исполняющие обязанности" - Владислав Рашкован и Дмитрий Сологуб. По закону "О НБУ" они не считаются членами правления. Утвердить их в должностях должен был Совет Нацбанка.

"Плохо отработал секретариат, – вспоминает в разговоре с LIGA.net один из членов правления НБУ, участовавший в заседании по Златобанку. – Мы тогда вообще не придали этому значения".

Суд признал незаконными решения Нацбанка о признании Златобанка неплатежеспособным и об отзыве у него банковской лицензии. Соответственно работа уполномоченных Фондом гарантирования временного администратора и ликвидатора банка также считаются неправомерными.

Аргуметы НБУ и Фонда о пропуске сроков подачи иска и необходимости рассматривать это дело в хозяйственных, а не административных судах, ВСУ отклонил. Теперь регулятор дожен предоставить экс-владельцам "разумные сроки" для финансового оздоровления Златобанка, говорится в постановлении.

Банк в невесомости

Якименко уже обратилась в ФГВФЛ с предложением добровольно передать ей банк, рассказал LIGA.net собеседник в Фонде гарантирования.

"Речь о ключах, печатях и так далее, угрожают уголовной ответственностью за невыполнение решения суда – сказал он. – Но мы не видим для этого оснований – Фонд вообще не фигурирует в резулятивной части решения суда. Никаких указаний или обязательств по отношению к нам в нем не прописано".

Суд не стал восстанавливать полномочия бывших руководителей Златобанка, рассказывал на пресс-конференции замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования Виктор Новиков. Ликвидатор работает в прежнем режиме, уточнил он в комментарии LIGA.net.

"Коллизия в том, что в законодательстве не прописан механизм возврата неплатежеспособного банка от Фонда к прежним собственникам, – говорил Новиков. – Фактически, суд взял на себя функцию законодателя".

Согласно постановлению суда, отсутствие в законодательстве правил возобновления работы банка-банрота, не может быть основанием для отказа истцу в защите его прав. Фонд направил в ВСУ запрос с просьбой разъяснить механизм исполнения решения. Ответ ожидается в течение месяца, уточнил собеседник в ФГВФЛ.

"В полном тексте постановления отсутствуют ответы на наиболее болезненные вопросы, – говорится в сообщении пресс-службы Фонда. – В частности, что делать вкладчикам и кредиторам, чьи требования остались неудовлетворенными, а также Фонду, который выполнил обязательства вместо Златобанка, что делать вкладчикам, которые получили возмещение за счет Фонда".

В судебной практике уже был прецедент, когда суд обязывал НБУ вернуть неплатежеспособный банк на рынок: регулятор должен был возобновить банковскую лицензию, подключить финучреждение к системе SWIFT и т.п., перечисляет адвокат АО Suprema Lex Виктор Мороз. "НБУ не выполняет это решение ссылаясь на то, что он может принимать лишь те действия, которые прямо предусмотрены законодательством, как того требует ст. 19 Конституции Украины", – отмечает Мороз.

По словам Новикова, ФГВФЛ пока также не видит оснований для остановки ликвидации Златобанка. Активы могут продаваться, как и прежде, выплаты вкладчикам до 200 000 грн на общую сумму в 30 млн грн заморожены, уточнил он.

Дважды банкрот

Общие обязательства Златобанка перед кредиторами - 6,5 млрд, из них 1,8 млрд – вклады размером более 200 000 грн, 3,12 млрд – деньги бизнеса. Ликвидационная масса банка (оценка реальной стоимости активов) – 1,6 млрд грн.

В суде первой инстанции находится еще один иск Якименко – о восстановлении контроля над банком, но его рассмотрение было приостановлено по инициативе самого истца, рассказал Новиков.

Бывшие собстенники банка могут попытаться взыскать с НБУ убытки, нанесенные неправомерным решением о неплатежеспособности и последующей ликвидации. В таком случае им придется доказать в суде, что Златобанк действительно не был банкротом, говорит собеседник в Фонде.

"Это риск для них, иначе такой иск давно был бы подан, – предполагает он. – Пока главный итог для Якименко и экс-руководителей Златобанка – с помощью решения ВСУ они полностью отбелили свою деловую репутацию".

Собеседники LIGA.net сомневаются, что бывшие собственники будут добиваться полноценного контроля над Златобанком. Чтобы провести финансовое оздоровление, как предписал суд, им придется закрыть долги банка.

Связаться с представителями экс-владельцев LIGA.net не удалось.

В мировой практике практически нет прецедентов возобновления работы неплатежеспособных банков, говорит Мороз из Suprema Lex. Уже год на рассмотрении депутатов Верховной Рады находится закон, согласно которому, ликвидация банка-банкрота должна продолжаться даже в случае, если решение о неплатежеспособности было незаконным, рассказал LIGA.net Новиков.

До Верховного суда в общей сложности дошли дела десяти банков-банкротов. Кроме Златобанка это Велес, Союз, КСГ, Премиум, Хрещатик, VAB, Михайловский, Грин Банк, Омега и Укринбанк. Большинство из них оспаривает критерии, по которым НБУ признал их банкротами. Других случаев, когда претензии истца касаются кворума правления, нет, уточнил Новиков.

Если ситуация усугубится и Фонд начнет терять контроль над Златобанком, НБУ может повторно признать его неплатежеспособным, считает советник Ario Law Firm Кирилл Юхно.

Сергей Шевчук