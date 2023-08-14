Владелец обанкротившегося банка пытался отсудить у НБУ 500 млн грн. Не получилось

Компания "Авангард-Экспо", которая была крупнейшим акционером обанкротившегося в 2015 году Златобанка, пыталась отсудить у Национального банка 499,62 млн грн, но не смогла этого сделать. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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ООО "Авангард-Экспо" было владельцем 97,94% акций Златобанка. Бенефициаром учреждения официально числилась Елена Якименко, но на рынке финучреждение связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.

Через несколько лет после закрытия банка акционеры добились обжалования решения о неплатежеспособности, что заблокировало процедуру его ликвидации. В июле 2019 года они переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица и попытались начать процедуру банкротства банка в соответствии с нормами Кодекса о банкротстве, не регламентирующими банкротство банков.

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После этого банк почти два года находился в статусе "зомби-банка", прежде чем был принят "антиколомойский" закон и в феврале 2021 года Фонд гарантирования смог де-юре и де-факто восстановить контроль над ним.

После этого Авангард-Экспо обратилось с иском к НБУ о взыскании 499,6 млн грн нанесенного ущерба.

17 января 2023 года Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска, а 31 июля Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил безосновательность требования Авангард-Экспо.