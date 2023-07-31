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Банк, сбежавший из Фонда гарантирования, проиграл принципиальный иск в Верховном Суде

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 13:19
Банк, сбежавший из Фонда гарантирования, проиграл принципиальный иск в Верховном Суде - Фото
Фото: depositphotos.com

Большая палата Верховного Суда отказалась признать ПАО "Укринком" правопреемником обанкротившегося Укринбанка. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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Укринкомбанк закрыли почти восемь лет назад – 24 декабря 2015 года – из-за нехватки денег и несоответствия требованиям банковского законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. При этом юридическое лицо банка не было закрыто, акционеры переименовали его в ПАО "Укринком", перерегистрировали в Северодонецке и объявили правопреемником Укринбанка и всех прав и обязанностей бывшего банковского учреждения.

"ПАО "Укринком" и ПАО "Укринбанк" – это одна и та же компания, потому что у нас один код ЕГРПОУ, те же акционеры и менеджмент", – говорится в заявлении председателя наблюдательного совета компании.

В результате таких действий Укринбанк со всеми его активами фактически вывели из-под контроля Фонда гарантирования вкладов, и выплаты вкладчикам были заморожены. К тому времени фонд успел вернуть вкладчикам 1,8 млрд грн.

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19 июля 2023 года Верховный Суд в рамках иска ПАО "Укринком" к одному из должников Укринкомбанка принял решение не в пользу компании, отказавшись признать ее правонаследство.

Фонд гарантирования вкладов указывает, что это открывает путь к возобновлению еще нескольких дел:

* о попытке Укринкома уйти в контролируемое банкротство и таким образом избежать расчетов с кредиторами банка;
* о перерегистрации юрлица банка и его переименования.

"Решение от 19 июля 2023 года по этому делу позволяет возобновить их рассмотрение. Мы уверены, что в ближайшее время сможем возобновить выплаты вкладчикам", – заявил фонд.

  • В конце 2019 года Большая палата Верховного Суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее преемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины.
Андрей Водяный
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