Последний фокус. Как Укринбанк сбежал из Фонда гарантирования

Укринбанк – первое финучреждение-банкрот, которому удалось успешно "уйти" от Фонда гарантирования вкладов и НБУ. Сейчас он близок к тому, чтобы закрепить этот статус в суде.

Пока банк существует в виде обычного юрлица с похожим названием. Победа в ВСУ даст ему право требовать возврата долгов от всех должников банка. О депозитах новый-старый Укринбанк может не беспокоиться: Фонд гарантирования уже выпатил его вкладчикам 1,8 млрд грн компенсаций.

Цена вопроса - 5,8 млрд активов банка на момент банкротства в декабре 2015 года.

LIGA.net побывала на первом слушании дела Укринбанка и поговорила с обеими сторонами конфликта. Пока в процессе объявлен перерыв до 6 августа.

Станет ли это примером для других банков-банкротов?

Сложная схема

В этой запутанной истории три действующих лица:

- Укринбанк. НБУ признал его неплатежеспособным в конце 2015 года. В середине 2016-го финучреждение переименовали, собственники (неформальное влияние на банк приписывают экс-главе НБУ Владимиру Стельмаху, официальный мажоритарий – Владимир Клименко) перерегистрировали банк в обычное юрлицо и "перевезли" его из Киева в Северодонецк. В Фонд Укринбанк уходил с активами 5,8 млрд грн (кредитный портфель - 4,8 млрд) и капиталом 880 млн грн (данные Нцбанка на конец третьего квартала 2015). Сколько реально стоит банк и его кредиты - неизвестно.

- Фонд гарантирования. Компенсировал вкладчикам банка 1,8 млрд грн депозитов, утратил контроль над Укринбанком. В 2016 году получил решение суда первой инстанции о том, что введение в Укринбанк временной администрации было незаконным. Оспорить законность перерегистрации банка Фонду пока не удалось.

- Компания Укринком. То самое юрлицо, в которое превратился Укринбанк. Настаивает, что именно она остается законным кредитором всех должников банка, поскольку она и есть банк – только с другим названием и без права заниматься банковской деятельностью.

Главный вопрос процесса в том, могла ли компания Укринком распоряжаться активами банка, если ее статус до конца не ясен. Формально, у компании есть основания так считать: переименование и перерегистрация с Укринбанка в Укринком было вызвано тем, что НБУ отозвал у финучреждения банковскую лицензию, говорят ее адвокаты.

Укринбанк не мог использовать в названии слово "банк" и указывать в уставе, что занимается банковской деятельностью, рассказал Олег Малиневский, один из адвокатов Укринбанка в этом процессе. В качестве козыря у владельцев фнучреждения на руках были два решения судов (вплоть до апелляционной инстанции), что вывод НБУ о неплатежеспособности Укринбанка и его последующая ликвидация были незаконными.

"Банк имел право оставаться на рыке, поскольку решение НБУ было ошибкой, но регулятор уже больше года не выполняет решение суда о возврате лицензии. – отметил во время выступления в суде Малиневский. – Поэтому такого банка как Укринбанк существовать не может. Но само юрлицо, его обязательства и активы никто не отменял".

Фонд гарантирования, который фактически станет главным посрадавшим в этом деле, вообще не задействован в процессе: между собой судятся один из должников банка и Укринком вместе с финкомпанией, которой она переуступила этот долг.

Хотя именно временный администратор ФГВФЛ был инициатором этого процесса, но в сентябре 2016 года суд первой инстанции просто заменил название истца с "Укринбанк" на "Укринком".

Фонд и НБУ уже поотерпели ряд крупных поражений в тяжбе с Укринбанком – они проиграли все инстанции, кроме верховной, по делам о законности введения в банк временной администрации и последующей ликвидации. Также государству не удалось оспорить действия госрегистратора, который, как, считают в Фонде, превратил Укринбанк в Укринком в обход процедуре.

Три сценария

Дальше дело Укринбанка может пойти трем потенциальным сценариям:

Укринком = Укринбанк. Компания получает полное право требовать возврат абсолютно всех кредитов, выданных Укринбанком до банкротства. Укринком это делает и сейчас, но из-за неопределенного статуса суды часто отказывают ей, в том числе, в обращении взыскания на залог. По словам адвокатов компании, она хочет рассчитаться с кредиторами (более 200 вкладчиков). Если компания получит полноценный доступ к активам, она сможет вернуть деньги даже Фонду гарантирования, отметил в комментарии LIGA.net Малиневский.

Укринком не имеет отношения к Укринбанку. Судьба активов банка зависнет в судах, кредиторы не смогут предъявить кому-либо претензии: Укринбанка, как такового не существует ни в каких реестрах, Укринком – посторонняя структура.

ВСУ принимает решение о законности временной администрации. Этот вопрос Большая палата ВСУ рассмотрит в ближайшее время и может успеть до 6 августа, рассказал LIGA.net собеседник в одной из сторон спора. В таком случае, статус компании Укринком станет второстепенным вопросом – исчезнут сами обстоятельства, которые предшествовали ее появлению. Фонд гарантирования сможет заново начать ликвидацию банка.

Все три сценария объединяет одно – они в разной степени невыгодны Фонду. Первый означает окончательную потерю Укринбанка, второй – заморозит ситуацию на неопределенное время, третий – создаст коллизию, когда нужно ликвидировать банк, которого давно не существует.

"Вероятно, придется создавать эти прецеденты через новые судебные решения, – отметил в комментарии LIGA.net замглавы Фонда гарантирования Виктор Новиков. – Сейчас банк даже не может получать деньги от клиентов – его счет в НБУ фактически заморожен, поскольку ни в одном реестре уже нет такого юрлица.

Есть и четвертый сценарий: компания Укринком или ее кредиторы инициируют банкротство – тогда Фонд и НБУ вообще рискуют выпасть из числа кредиторов бывшего Укринбанка, допускает Новиков.

"Так было со Златобанком, причем речь идет о банкротстве юрлица, а не банка, – поясняет он. – Приоритетность кредиторов совершенно другая – мы с НБУ вообще не попадем в их число. По другому банку у нас даже есть решение суда, в общих чертах оно мотивировано тем, что юрлицо не просило Фонд возмещать депозиты его кредиторам".

Зачем им это нужно

Кейс Укринбанка слишком сложен, чтобы стать примером для остальных банков-банкротов, считает Новиков. По данным Фонда гарантирования, из 89 банкротов, 26 так или иначе пытались оспорить свою неплатежеспособность, 10 выиграли суды низших инстанций и дошли до ВСУ.

В тройку крупнейших кейсов, кроме Златобанка (собственник – Елена Якименко, экс-топ-менеджер компаний Леонида Юрушева) и Укринбанка, входит банк Хрещатик (владельцы - Андрей Иванов, Николай Солдатенко, Киевгорадминистрация). Златобанк стал первым, кому удалось добиться успеха на всех уровнях судебной системы.

Хрещатик не смог в ВСУ доказать неправомерность своей неплатежеспособности, Фонд заново объявил его ликвидацию, но экс-владельцы банка снова оспорили ее.

Зачем акционерам банкротов на годы заходить в сложные судебные баталии с государством? Очевидный ответ – активы. "Регулятор фактически имеет право "единственного" выстрела – что делать если он ошибся или был предвзят?, – говорит Малиневский из команды защиты Укринбанка. – Нужно защищать право собственности: если нет специального закона, значит нужно апеллировать к Конституции".

В Фонде с таким аргументом не согласны: у собственников банков-банкротов всегда есть возможность пойти в суд с требованием компенсировать им убытки, нанесенные конкретным решением Нацбанка, считает Новиков. Но, как правило, банкиры преследуют другие цели, уверен он.

"Почему Укринбанк не пошел этим путем? Полагаю, их главной целью были не только активы банка, но и восстановление деловой репутации собственников и менеджеров, – отмечает Новиков. – Справедливость и возобновление работы банка – не думаю, что об этом вообще шла речь".