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"Банки-зомби": НБУ и Фонд гарантирования выиграли дело Укринбанка

"Банки-зомби": НБУ и Фонд гарантирования выиграли дело Укринбанка
11.02.2020, 18:16

Вердикт Большой палаты Верховного суда - банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без решения НБУ

Большая палата Верховного суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее правопреемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины (НБУ). Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве Фонда гарантирования вкладов физлиц со ссылкой на постановление, опубликованное 7 февраля. Само решение было принято в декабре 2019 года.

Это определение имеет решающее значение в судебных процессах между НБУ, Фондом гарантирования и "банками-зомби", которые ранее получили решения судов о том, что НБУ незаконно признавал их неплатежеспособными.

Сейчас в судах высших инстанций находится 25 таких исков от разных банков, 10 из них фактически вышли из-под контроля Фонда гарантирования. Один - Златобанк - выиграл свой процесс в Верховном суде.

"Согласно постановлению Большой палаты, решения судов об отмене неплатежеспособности - это не повод для прекращения Временной администрации или ликвидации банка, которые проводит ФГВФЛ. Кроме того, Палата заключила, что суды низших инстанций могут отменять решения НБУ о выводе банков с рынка только на основании нарушений в процедуре", - отметил собеседник LIGA.net в фонде.

По его словам, поскольку суды низших инстанций обязаны учитывать выводы Большой палаты, ФГВФЛ будет в судебном порядке требовать отмены ранее принятых решений.

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  • Укринбанк НБУ признал неплатежеспособным в конце 2015 года. В середине 2016-го финучреждение переименовали, собственники (неформальное влияние на банк приписывают экс-главе НБУ Владимиру Стельмаху, официальный мажоритарий – Владимир Клименко) перерегистрировали банк в обычное юрлицо и "перевезли" его из Киева в Северодонецк.
  • Фонд гарантирования сначала компенсировал вкладчикам банка 1,8 млрд грн депозитов, затем утратил контроль над ним. В 2016 году Фонд получил решение суда первой инстанции о том, что введение в Укринбанк временной администрации было незаконным. Оспорить факт перерегистрации банка в юрлицо Фонду пока не удалось.
  • Компания Укринком - юрлицо, в которое превратился Укринбанк. Компания настаивает, что именно она остается законным кредитором всех должников банка, поскольку она и есть банк – только с другим названием и без права заниматься банковской деятельностью.
  • В августе 2019 года Верховный Суд признал незаконной неплатежеспособность Укринбанка. Суд полностью отклонил аргументы НБУ и ФГВФЛ, что Укринком не является правопреемником Укринбанка, поддержав позицию, что это одно и то же юридическое лицо с такими же правами, в том числе и на обращение в суд.
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