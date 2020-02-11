"Банки-зомби": НБУ и Фонд гарантирования выиграли дело Укринбанка

Большая палата Верховного суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее правопреемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины (НБУ). Об этом LIGA.net сообщил собеседник в руководстве Фонда гарантирования вкладов физлиц со ссылкой на постановление, опубликованное 7 февраля. Само решение было принято в декабре 2019 года.

Это определение имеет решающее значение в судебных процессах между НБУ, Фондом гарантирования и "банками-зомби", которые ранее получили решения судов о том, что НБУ незаконно признавал их неплатежеспособными.

Сейчас в судах высших инстанций находится 25 таких исков от разных банков, 10 из них фактически вышли из-под контроля Фонда гарантирования. Один - Златобанк - выиграл свой процесс в Верховном суде.

"Согласно постановлению Большой палаты, решения судов об отмене неплатежеспособности - это не повод для прекращения Временной администрации или ликвидации банка, которые проводит ФГВФЛ. Кроме того, Палата заключила, что суды низших инстанций могут отменять решения НБУ о выводе банков с рынка только на основании нарушений в процедуре", - отметил собеседник LIGA.net в фонде.

По его словам, поскольку суды низших инстанций обязаны учитывать выводы Большой палаты, ФГВФЛ будет в судебном порядке требовать отмены ранее принятых решений.

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