RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Банк, який втік з Фонду гарантування, програв принциповий позов у Верховному Суді

Этот материал также доступен на русском
31.07.2023, 13:19
Банк, який втік з Фонду гарантування, програв принциповий позов у Верховному Суді - Фото
Фото: depositphotos.com

Велика палата Верховного Суду відмовилась визнати ПАТ "Укрінком" правонаступником збанкрутілого Укрінбанку. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Укрінкомбанк закрили майже вісім років тому – 24 грудня 2015 року – через брак грошей та невідповідність вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів НБУ. Водночас юридична особа банку не була закрита, акціонери перейменували її в ПАТ "Укрінком", перереєстрували в Сєвєродонецьку й оголосили правонаступницею Укрінбанку та усіх прав і обов'язків колишньої банківської установи.

"ПАТ "Укрінком" та ПАТ "Укрінбанк" — це одна й та сама компанія, тому що у нас один код ЄДРПОУ, ті самі акціонери та менеджмент", – йдеться у заяві голови наглядової ради компанії.

Внаслідок таких дій Укрінбанк з усіма його активами фактично вивели з-під контролю Фонду гарантування вкладів, і виплати вкладникам були заморожені. До того часу фонд встиг повернути вкладникам 1,8 млрд грн.

Читайте також: Останній фокус. Як Укрінбанк втік із Фонду гарантування

19 липня 2023 року Верховний Суд в рамках позову ПАТ "Укрінком" до одного з боржників Укрінкомбанку ухвалив рішення не на користь компанії, відмовившись визнати її правонаступництво.

Фонд гарантування вкладів вказує, що це відкриває шлях до поновлення ще кількох справ:

* про спробу Укрінкому піти в контрольоване банкрутство й у такий спосіб уникнути розрахунків з кредиторами банку;
* про перереєстрацію юрособи банку та її перейменування.

"Рішення від 19 липня 2023 у цій справі дозволяє поновити їх розгляд. Ми впевнені, що найближчим часом зможемо поновити виплати вкладникам", – заявив фонд.

  • Наприкінці 2019 року Велика палата Верховного Суду України, яка розглядала вимогу компанії Укрінком визнати її правонаступницею збанкрутілого Укрінбанку, відмовила позивачу, уточнивши, що банки-банкрути не можуть бути повернуті на ринок без відповідного рішення Національного банку України.
Андрій Водяний
Верховний судФонд гарантування вкладівукрінкомукрінкомбанк
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 