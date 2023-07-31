Банк, який втік з Фонду гарантування, програв принциповий позов у Верховному Суді

Велика палата Верховного Суду відмовилась визнати ПАТ "Укрінком" правонаступником збанкрутілого Укрінбанку. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Укрінкомбанк закрили майже вісім років тому – 24 грудня 2015 року – через брак грошей та невідповідність вимогам банківського законодавства і нормативно-правових актів НБУ. Водночас юридична особа банку не була закрита, акціонери перейменували її в ПАТ "Укрінком", перереєстрували в Сєвєродонецьку й оголосили правонаступницею Укрінбанку та усіх прав і обов'язків колишньої банківської установи.

"ПАТ "Укрінком" та ПАТ "Укрінбанк" — це одна й та сама компанія, тому що у нас один код ЄДРПОУ, ті самі акціонери та менеджмент", – йдеться у заяві голови наглядової ради компанії.

Внаслідок таких дій Укрінбанк з усіма його активами фактично вивели з-під контролю Фонду гарантування вкладів, і виплати вкладникам були заморожені. До того часу фонд встиг повернути вкладникам 1,8 млрд грн.

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19 липня 2023 року Верховний Суд в рамках позову ПАТ "Укрінком" до одного з боржників Укрінкомбанку ухвалив рішення не на користь компанії, відмовившись визнати її правонаступництво.

Фонд гарантування вкладів вказує, що це відкриває шлях до поновлення ще кількох справ:

* про спробу Укрінкому піти в контрольоване банкрутство й у такий спосіб уникнути розрахунків з кредиторами банку;

* про перереєстрацію юрособи банку та її перейменування.

"Рішення від 19 липня 2023 у цій справі дозволяє поновити їх розгляд. Ми впевнені, що найближчим часом зможемо поновити виплати вкладникам", – заявив фонд.