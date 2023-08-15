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У АРМА виникли претензії до Кристалбанку. Банк відповів: Інформація викривлена

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 14:32
У АРМА виникли претензії до Кристалбанку. Банк відповів: Інформація викривлена - Фото
Фото: Depositphotos

Інформація про те, що Кристалбанк відмовляється списувати понад 1,1 млрд грн з рахунків "санкційної особи" для розміщення їх на депозиті Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), не відповідає дійсності та є викривленою. Про це йдеться у відповіді банку на запит LIGA.net.

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"У своїй роботі ми завжди дотримуємося і будемо надалі дотримуватися законодавства України", – зазначається у повідомленні.

Банк вказує, що негайно виконав рішення РНБО про блокування активів цієї компанії та заморозив її рахунок.

Зараз гроші зберігаються на кореспондентських рахунках в Національному банку. Рішення уповноваженого органу про скасування запроваджених санкцій немає.

Можливість примусового списання коштів підсанкційної особи на користь АРМА прямо не визначені законом України "Про санкції" чи іншими нормативно-правовими документами та відповідним рішенням РНБО, пояснив банк. У зв’язку з чим Кристалбанк виніс це питання на розгляд Нацбанку та РНБО.

Кристалбанк наголошує, що отримав від АРМА платіжні документи про списання на користь агентства вказаних заблокованих коштів, "проте з порушенням порядку оформлення частини документів" – до банку передали звичайні ксерокопії.

"АТ "Кристалбанк" негайно було запропоновано АРМА подати належні документи, які, станом на сьогодні з боку АРМА не надавались з невідомих банку причин", – повідомили в банку.

Про чиї саме гроші йдеться, банк, як і АРМА, не вказує.

У червні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що в управління АРМА мають перейти 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). За даними бюро, фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.

У січні 2023 року Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти Роял Пей Юроп.

За даними судового реєстру, 14 червня 2023 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на 1,04 млрд грн Роял Пей Юроп на рахунках в Кристалбанку і 767,26 млн грн на рахунках в Акордбанку. 21 червня ці гроші передали в управління АРМА.

Віра Касіян
Андрій Водяний
санкціїАРМАбанкиКристалбанк
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