АРМА поскаржилося Нацбанку на Кристалбанк: не віддає арештовані 1,1 млрд грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів поскаржилось Національному банку на Кристалбанк. У заяві агентства стверджується, нібито банк не списує понад 1,1 млрд грн з рахунків "санкційної особи" для розміщення їх на депозиті АРМА.

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"Ці кошти перебувають під арештом у кримінальній справі та передані в управління АРМА ухвалою суду. Однак Кристалбанк не виконує чинне законодавство та рішення суду, протягом більш як місяця відмовляючись перераховувати кошти агентству для збереження та збільшення їхньої вартості", – заявило АРМА.

Про чиї саме гроші йдеться, АРМА не вказує.

У червні 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило, що в управління АРМА мають перейти 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe). За даними бюро, фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ, пов’язаний із російським букмекером 1XBET.

У січні 2023 року Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти Роял Пей Юроп.

За даними судового реєстру, 14 червня 2023 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на 1,04 млрд грн Роял Пей Юроп на рахунках в Кристалбанку і 767,26 млн грн на рахунках в Акордбанку. 21 червня ці гроші передали в управління АРМА.

LIGA.net звернулася за коментарем до Кристалбанку.