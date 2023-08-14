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АРМА пожаловалось Нацбанку на Кристалбанк: не отдает арестованные 1,1 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 16:28
АРМА пожаловалось Нацбанку на Кристалбанк: не отдает арестованные 1,1 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Агентство по розыску и менеджменту активов пожаловалось Национальному банку на Кристалбанк. В заявлении агентства утверждается, что банк не списывает более 1,1 млрд грн со счетов "санкционного лица" для размещения их на депозите АРМА.

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"Эти средства находятся под арестом по уголовному делу и переданы в управление АРМА определением суда. Однако Кристалбанк не выполняет действующее законодательство и решение суда, в течение более месяца отказываясь перечислять средства агентству для сохранения и увеличения их стоимости", – заявило АРМА.

О чьих именно деньгах идет речь, АРМА не указывает.

В июне 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что в управление АРМА должны перейти 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). По данным бюро, фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1XBET.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Роял Пэй Юроп.

По данным судебного реестра, 14 июня 2023 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 1,04 млрд грн Роял Пэй Юроп на счетах в Кристалбанке и 767,26 млн грн на счетах в Аккордбанке. 21 июня эти деньги были переданы в управление АРМА.

LIGA.net обратилась за комментарием в Кристалбанк.

Андрей Водяный
банкисанкціїАРМА
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