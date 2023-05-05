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Букмекерскую контору 1xBet передали в управление АРМА

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 12:02
Букмекерскую контору 1xBet передали в управление АРМА - Фото
Фото: depositphotos.com

Шевченковский районный суд Киева 26 апреля передал Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами 100% корпоративных прав ООО "Твоя беттинговая компания" (1xBet). Об этом говорится в судебном реестре.

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ООО "Твоя беттинговая компания" в начале 2022 года получило две лицензии на работу в Украине под брендом 1xBet, но уже в сентябре их аннулировали – после того, как у компании обнаружили связь с Россией.

10 марта 2023 года к ней применили санкции на 50 лет, а 10 апреля уставный капитал компании в размере 30 млн грн был арестован в рамках уголовного производства об уклонении от уплаты налогов и незаконном игорном бизнесе.

По версии следствия, компания с июня 2021 по апрель 202 года организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без лицензии (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса).

Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет более 500 млн грн, говорится на сайте Офиса генпрокурора.

Андрій Водяний
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