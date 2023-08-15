У АРМА возникли претензии к Кристалбанку. Банк ответил: Информация искажена

Информация о том, что Кристалбанк отказывается списывать более 1,1 млрд грн со счетов "санкционного лица" для размещения их на депозите Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), не соответствует действительности и является искаженной. Об этом говорится в ответе банка на запрос LIGA.net.

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"В своей работе мы всегда придерживаемся и будем в дальнейшем соблюдать законодательство Украины", – отмечается в сообщении.

Банк указывает, что немедленно выполнил решение СНБО о блокировании активов этой компании и заморозил ее счет.

В настоящее время деньги хранятся на корреспондентских счетах в Национальном банке. Решения уполномоченного органа об отмене введенных санкций нет.

Возможность принудительного списания средств подсанкционного лица в пользу АРМА прямо не определена законом Украины "О санкциях" или другими нормативно-правовыми документами и соответствующим решением СНБО, пояснил банк. В связи с чем Кристалбанк вынес этот вопрос на рассмотрение Нацбанка и СНБО.

Кристалбанк отмечает, что получил от АРМА платежные документы о списании в пользу агентства указанных заблокированных средств, "но с нарушением порядка оформления части документов" – в банк передали обычные ксерокопии.

"АО "Кристалбанк" немедленно было предложено АРМА подать надлежащие документы, которые по состоянию на сегодня со стороны АРМА не предоставлялись по неизвестным банку причинам", – сообщили в банке.

О чьих именно деньгах идет речь, банк, как и АРМА, не указывает.

В июне 2023 года Государственное бюро расследований сообщило, что в управление АРМА должны перейти 1,9 млрд грн со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). По данным бюро, фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин РФ, связанный с российским букмекером 1XBET.

В январе 2023 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Роял Пэй Юроп.

По данным судебного реестра, 14 июня 2023 года Печерский районный суд Киева наложил арест на 1,04 млрд грн Роял Пэй Юроп на счетах в Кристалбанке и 767,26 млн грн на счетах в Акордбанке. 21 июня эти деньги были переданы в управление АРМА.