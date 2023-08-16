Глава одного из украинских банков получила подозрение в неуплате 102 млн грн налогов
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении и.о. председателя правления одного из украинских банков. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), сообщили БЭБ и Одесская областная прокуратура.
Имя подозреваемой пока не сообщают.
По версии следствия, должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности за 2015 год обязательства по налогу на добавленную стоимость от отчуждения недвижимого имущества. Такие действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет более 102 млн грн.
У банкира провели обыски, во время которых нашли георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического режима, газовые пистолеты. У нее изъяли жесткие диски и другую оргтехнику.
Ей собираются избрать меру пресечения.
- 14 августа стало известно, что владелец обанкротившегося Златобанка пытался отсудить у НБУ 500 млн грн, но ему это не удалось.
- В тот же день АРМА сообщило о претензиях к Кристалбанку. Банк ответил, что информация агентства искривлена.
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