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Глава одного из украинских банков получила подозрение в неуплате 102 млн грн налогов

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 14:28
Глава одного из украинских банков получила подозрение в неуплате 102 млн грн налогов - Фото
Фото: БЭБ

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении и.о. председателя правления одного из украинских банков. Ей инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), сообщили БЭБ и Одесская областная прокуратура.

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Имя подозреваемой пока не сообщают.

По версии следствия, должностные лица банка в течение двух месяцев умышленно не отражали в отчетности за 2015 год обязательства по налогу на добавленную стоимость от отчуждения недвижимого имущества. Такие действия привели к фактическому непоступлению в госбюджет более 102 млн грн.

У банкира провели обыски, во время которых нашли георгиевские ленты, печатные пропагандистские материалы, наклейки, открытки с запрещенной символикой коммунистического режима, газовые пистолеты. У нее изъяли жесткие диски и другую оргтехнику.

Ей собираются избрать меру пресечения.

Андрей Водяный
ОдессабанкиподозрениеБЭБ
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