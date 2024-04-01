Intesa Sanpaolo на вимогу НБУ докапіталізувала Правекс Банк на 1,1 млрд грн

Італійський акціонер Правекс Банку почав виконувати вимогу Національного банку про підвищення рівня капіталу, вливши у нього понад мільярд гривень

Фото: Правекс Банк

Італійська група Intesa Sanpaolo вирішила докапіталізувати українську "дочку" Правекс Банк на 1,1 млрд грн, повідомляється на його сайті.

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"Збільшення капіталу є додатковою підтримкою для забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня капіталу Правекс Банк. Стратегічне рішення акціонера матиме суттєвий позитивний вплив на нормативи капіталу Правекс Банк, підтримуючи ліквідність, фінансову стабільність та надійність установи для усіх зацікавлених сторін", – йдеться в повідомленні.

Правекс – один з п'яти банків України, яким НБУ встановив підвищені необхідні рівні капіталу за підсумками оцінки стійкості у 2023 році.

Оцінка стійкості проводилась у квітні 2023 року після майже дворічної паузи, спричиненої війною. Вона охопила 20 найбільших банків з загальною часткою понад 90% у чистих активах усього банківського сектору.

У більшості банків проблем з капіталом не виявилося, але для Сенс Банку, Укргазбанку, Укрексімбанку, МТБ Банку та Правекс Банку були встановлені підвищені рівні капіталу. Два з них (Сенс і Укргазбанк) уже в грудні 2023 року мали норматив достатності понад необхідний рівень.

Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи: до кінця вересня 2024 року й до кінця березня 2026 року.

НБУ порахував, що на трьох їм потрібно близько 10 млрд грн.