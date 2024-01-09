НБУ назвав банки, яким потрібна докапіталізація

НБУ у 2023 році підвищив вимоги до капіталу для п'яти українських банків. Два вже виконали їх, залишилось ще три: Укрексімбанк, МТБ та Правекс

Фото: НБУ

Національний банк опублікував звіт про оцінку стійкості банків у 2023 році. За її результатами підвищені необхідні рівні капіталу були встановлені для п'яти банків: Сенс Банку, Укргазбанку, Укрексімбанку, МТБ Банк та Правекс Банку.

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Оцінка стійкості проводилась у квітні 2023 року після майже дворічної паузи, спричиненої війною. Вона охопила 20 найбільших банків з загальною часткою понад 90% у чистих активах усього банківського сектору.

У більшості банків проблем з капіталом не виявилося.

Головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня "значно нижча за середню для сектору операційна ефективність". Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022-го до 1 квітня 2023 року), вказав НБУ.

Банки, для яких установлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації.

Два з них (Сенс і Укргазбанк) уже в грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень, тому вони зобов'язані утримувати капітал на встановленому для них цільовому рівні.

Решта мають забезпечити рівень достатності капіталу у два етапи:

→ до кінця вересня 2024 року – визначений з урахуванням граничного рівня 0%;

→ до кінця березня 2026 року – визначений з урахуванням граничних значень на нормативному рівні.

НБУ порахував, що на трьох їм потрібно близько 10 млрд грн.

"Ключовими заходами банків у програмах очікувано стане реструктуризація балансів та поліпшення операційної ефективності. Такі заходи знизять вразливість фінустанов до ризиків, тобто поліпшать їхній профіль ризику. Водночас банки завдяки прибутку та збільшенню обсягів капіталу мають поступово підвищувати поточні значення достатності капіталу, у такий спосіб наближаючись до необхідного рівня", – йдеться у звіті НБУ.