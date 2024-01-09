НБУ назвал банки, которым нужна докапитализация

НБУ в 2023 году повысил требования к капиталу для пяти украинских банков. Два уже выполнили их, осталось еще три: Укрэксимбанк, МТБ и Правэкс

Фото: НБУ

Национальный банк опубликовал отчет об оценке устойчивости банков в 2023 году. По ее результатам повышенные необходимые уровни капитала были установлены для пяти банков: Сенс Банку, Укргазбанку, Укрэксимбанку, МТБ Банку и Правэкс Банку.

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Оценка устойчивости проводилась в апреле 2023 года после почти двухлетней паузы, вызванной войной. Она охватила 20 крупнейших банков с общей долей более 90% в чистых активах всего банковского сектора.

У большинства банков проблем с капиталом не оказалось.

Главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их "значительно ниже средней для сектора операционная эффективность". Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года), указал НБУ.

Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, должны представить Национальному банку программы реструктуризации или капитализации.

Два из них (Сенс и Укргазбанк) уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, поэтому они обязаны удерживать капитал на установленном для них целевом уровне.

Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

→ до конца сентября 2024 года – определенный с учетом предельного уровня 0%;

→ до конца марта 2026 года – определенный с учетом предельных значений на нормативном уровне.

НБУ посчитал, что на троих им нужно около 10 млрд грн.

"Ключевыми мерами банков в программах ожидаемо станет реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности. Такие меры снизят уязвимость финучреждений к рискам, то есть улучшат их профиль риска. В то же время банки за счет прибыли и увеличения объемов капитала должны постепенно повышать текущие значения достаточности капитала, приближаясь таким образом к необходимому уровню", – говорится в отчете НБУ.