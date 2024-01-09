НБУ назвал банки, которым нужна докапитализация
Фото: НБУ

Национальный банк опубликовал отчет об оценке устойчивости банков в 2023 году. По ее результатам повышенные необходимые уровни капитала были установлены для пяти банков: Сенс Банку, Укргазбанку, Укрэксимбанку, МТБ Банку и Правэкс Банку.

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Оценка устойчивости проводилась в апреле 2023 года после почти двухлетней паузы, вызванной войной. Она охватила 20 крупнейших банков с общей долей более 90% в чистых активах всего банковского сектора.

У большинства банков проблем с капиталом не оказалось.

Главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их "значительно ниже средней для сектора операционная эффективность". Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022 по 1 апреля 2023 года), указал НБУ.

НБУ назвал банки, которым нужна докапитализация

Банки, для которых установлены повышенные необходимые уровни нормативов достаточности капитала, должны представить Национальному банку программы реструктуризации или капитализации.

Два из них (Сенс и Укргазбанк) уже в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня, поэтому они обязаны удерживать капитал на установленном для них целевом уровне.

Остальные должны обеспечить уровень достаточности капитала в два этапа:

→ до конца сентября 2024 года – определенный с учетом предельного уровня 0%;
→ до конца марта 2026 года – определенный с учетом предельных значений на нормативном уровне.

НБУ посчитал, что на троих им нужно около 10 млрд грн.

"Ключевыми мерами банков в программах ожидаемо станет реструктуризация балансов и улучшение операционной эффективности. Такие меры снизят уязвимость финучреждений к рискам, то есть улучшат их профиль риска. В то же время банки за счет прибыли и увеличения объемов капитала должны постепенно повышать текущие значения достаточности капитала, приближаясь таким образом к необходимому уровню", – говорится в отчете НБУ.

  • Среди банков, которым были установлены повышенные нормативы, оказался государственный Укрэксимбанк. Последний раз его докапитализировали в 2020 году – тогда это обошлось государству в 6,8 млрд грн. Также банк получал докапитализацию в 2016-2017 годах.
  • Правэкс Банк входит в состав итальянской группы Intesa Sanpaolo, а МТБ Банк (бывшая "дочка" кипрского Cyprus Popular Bank) принадлежит Saggarko Limited, за которой стоят одесские бизнесмены Михаил Партикевич и Игорь Згуров.
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