Курс доллара на межбанке вырос

В четверг, 30 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,65/27,67, к закрытию котировки составили 27,7/27,73.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,65, максимальные – 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,67, максимальные – 27,73.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5164/32,5371, к закрытию котировки составили 32,661/32,6936.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,378/0,3785, к закрытию котировки составили 0,3765/0,3771.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Александра Шмыкова

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