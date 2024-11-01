Курс доллара падает: Наличные курсы на пятницу

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Какой наличный курс доллара

В пятницу, 1 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2 коп. и составляет 41,06 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 41,53 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,55 грн, максимальный – 41,21 грн. Для продажи минимальный курс – 41,45 грн, максимальный – 41,7 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 7 коп. и составляет 44,55 грн. Курс продаж увеличился на 4 коп. до 45,23 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,6 грн, максимальный – 44,9 грн. Для продажи минимальный курс – 45,05 грн, а максимальный – 45,45 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого повысился на 1 коп. и составляет 10,03 грн, курс продажи не изменился – 10,56 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,25 грн. Для продажи минимальный курс – 10,38 грн, а максимальный – 11 грн.

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