Курс долара падає: Готівкові курси на п’ятницю

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Який готівковий курс долара

У п’ятницю, 1 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з четвергом, упав на 2 коп. і складає 41,06 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 41,53 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,55 грн, максимальний – 41,21 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,45 грн, максимальний – 41,7 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро виріс на 7 коп. і становить 44,55 грн. Курс продажу збільшився на 4 коп. до 45,23 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,6 грн, максимальний – 44,9 грн. Для продажу мінімальний курс – 45,05 грн, а максимальний – 45,45 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого підвищився на 1 коп. і становить 10,03 грн, курс продажу не змінився – 10,56 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,25 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,38 грн, а максимальний – 11 грн.

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