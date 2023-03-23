Курс доллара падает. Наличные курсы валют
23.03.2023, 11:03
Фото: пресс-служба НБУ
В четверг, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 17 коп. и составляет 37,96 грн. Курс продаж снизился на 15 коп. до 38,65 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс также 38,25 грн, максимальный – 39 грн.
Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем
Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составил 40,58 грн. Средний курс продаж поднялся на 19 коп. до 41,56 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 42,5 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
- НБУ отложил обещанное разрешение на выведение за границу инвестиций в гособлигации
- Бюджет контрнаступления. Рада одобрила дополнительные 537 млрд грн на оборону – где их теперь взять
Читайте также
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии