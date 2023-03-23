Курс доллара падает. Наличные курсы валют

В четверг, 23 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 17 коп. и составляет 37,96 грн. Курс продаж снизился на 15 коп. до 38,65 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,25 грн. Для продажи минимальный курс также 38,25 грн, максимальный – 39 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 18 коп. и составил 40,58 грн. Средний курс продаж поднялся на 19 коп. до 41,56 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,1 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41 грн, максимальный – 42,5 грн.

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Анна Ішутіна

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