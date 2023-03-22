НБУ отложил обещанное разрешение на вывод за границу инвестиций в гособлигации

Национальный банк после консультаций с Международным валютным фондом и Минфином решил отложить разрешение на вывод за границу нерезидентами инвестиций в облигации внутреннего государственного займа, анонсированный еще в мае 2022 года. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

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Тогда планировалось, что иностранным инвесторам разрешат выводить за границу деньги, которые будут получены ими после 1 апреля 2023 года в результате погашения или выплаты процентов по ОВГЗ.



"Учитывая необходимость минимизации рисков для макрофинансовой стабильности Украины в условиях войны, Национальный банк вынужден актуализировать принятое в мае 2022 года решение", – сообщил НБУ в среду.

Нацбанк решил отложить возможность репатриировать основную сумму, вложенную во внутренние гособлигации, "до существенного снижения рисков безопасности и макроэкономических".

Деньги, полученные от уплаты процентов по ОВГЗ после 1 апреля 2023 года, иностранные инвесторы, как и обещалось, смогут вывести за границу.

По оценкам Национального банка, 1 апреля и до конца 2023 года речь идет о $120 млн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ). Сумма увеличится, если инвесторы-нерезиденты дополнительно купят ОВГЗ с выплатой процентов после 1 апреля 2023 года, но в любом случае не создаст значительного давления на международные резервы Украины.

"Национальный банк рассчитывает, что возможность репатриации процентов создаст стимулы для нерезидентов реинвестировать полученную основную сумму и накопленные гривневые средства в новые облигации. Это будет способствовать развитию рынка государственных облигаций и минимизирует риски прямого финансирования дефицита бюджета со стороны НБУ, а значит и угрозы макрофинансовой стабильности", – говорится в сообщении.

За время полномасштабной войны продажи внутренних гособлигаций превысили 300 млрд грн.

21 марта Украина договорилась с МВФ о четырехлетней кредитной программе на $15,6 млрд. Она предполагает, что Украина должна финансировать государственный бюджет с внутреннего долгового рынка, не прибегая к эмиссии гривни.

Андрій Водяний

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