Продажи внутренних гособлигаций превысили 300 млрд грн с начала войны

С начала полномасштабной войны и по 31 января 2023 года привлечения от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на аукционах составили 306 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В этот период правительство Украины привлекло от размещения на аукционах: 203,7 млрд грн, $1,9 млрд, 1 млрд евро.

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При этом направлено на погашение ОВГЗ 222,3 млрд грн, $2,7 млрд и 662,6 млн евро.

В январе 2023 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 44 млрд грн превышали его выплаты по ОВГЗ.

НБУ совместно с Кабмином обещают и в дальнейшем прилагать усилия для активизации гривневого сегмента внутреннего долгового рынка. С этой целью НБУ предоставил возможность банкам покрывать часть обязательных резервов за счет бенчмарк-ОВГЗ, а Министерство финансов постепенно повышает ставки по гривневым ОВГЗ.

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Роман Бриль

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