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Минфин привлек в бюджет 10,6 млрд грн от облигаций: банки покупали бенчмарк-ОВГЗ

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31.01.2023, 17:53
Минфин привлек в бюджет 10,6 млрд грн от облигаций: банки покупали бенчмарк-ОВГЗ - Фото
Фото: depositphotos.com

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшемся 31 января, смогло привлечь в госбюджет 10,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Почти всю сумму во вторник принес один выпуск ОВГЗ с погашением в мае 2025 года, под который удалось привлечь сразу 10,38 млрд со ставкой 19,71% годовых.

Это один из трех выпусков так называемых бенчмарк-ОВГЗ, которые Нацбанк разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов. Требования к банковским резервам со стороны регулятора существенно усиливаются с 11 февраля, что заставляет их активнее инвестировать в государственные ценные бумаги.

Кроме того, Минфин разместил девятимесячные облигации в гривне на 229 млн грн под 15% годовых, годовые ОВГЗ на 2 млн грн под 18,5%.

Минфин привлек в бюджет 10,6 млрд грн от облигаций: банки покупали бенчмарк-ОВГЗ
  • На предыдущем аукционе на прошлой неделе Минфин привлек в бюджет 13,2 млрд грн, а всего с начала месяца – почти 54 млрд грн.

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Андрій Водяний
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госдолг Минфин ОВГЗ
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