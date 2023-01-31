Минфин привлек в бюджет 10,6 млрд грн от облигаций: банки покупали бенчмарк-ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшемся 31 января, смогло привлечь в госбюджет 10,6 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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Почти всю сумму во вторник принес один выпуск ОВГЗ с погашением в мае 2025 года, под который удалось привлечь сразу 10,38 млрд со ставкой 19,71% годовых.

Это один из трех выпусков так называемых бенчмарк-ОВГЗ, которые Нацбанк разрешил банкам включать в покрытие обязательных резервов. Требования к банковским резервам со стороны регулятора существенно усиливаются с 11 февраля, что заставляет их активнее инвестировать в государственные ценные бумаги.

Кроме того, Минфин разместил девятимесячные облигации в гривне на 229 млн грн под 15% годовых, годовые ОВГЗ на 2 млн грн под 18,5%.

На предыдущем аукционе на прошлой неделе Минфин привлек в бюджет 13,2 млрд грн, а всего с начала месяца – почти 54 млрд грн.

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Андрій Водяний

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