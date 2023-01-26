Канадские облигации поддержки украинского суверенитета допущены к обращению в Украине

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине выпущенные Канадой "облигации суверенитета Украины" на 500 млн канадских долларов (около $373,3 млн). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на решение комиссии.

Купонная ставка по облигациям составляет 3,245%, выплата купонов будет осуществляться дважды в год – 24 февраля и 24 августа, а погашение запланировано 24 августа 2027 года, в День Независимости Украины.

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Согласно информации на Франкфуртской бирже, эти облигации котируются по курсу 101,285% от номинала.

Канада разместила пятилетние суверенные облигации для помощи Украине в ноябре 2022 года.

Около 10% суммы удалось привлечь от физических лиц, остальную часть выпуска приобрели юридические лица – как канадские, так и международные, в том числе центральные банки.

Деньги привлечены в канадский бюджет. Украина получила в конце декабря аналогичную сумму в виде ссуды через специальный счет, которым распоряжается Международный валютный фонд.

Украина сможет использовать эти деньги только на мирные цели: выплату пенсий, закупку топлива и возобновление энергетической инфраструктуры.

29 октября 2022 года Канада анонсировала выпуск суверенных облигаций в поддержку Украины.

29 декабря в Украине разрешили торговать всеми ценными бумагами из индекса S&P 500.

24 января 2023 года регулятор добавил шесть компаний в список сомнительных инвестпроектов.

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Роман Бриль

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