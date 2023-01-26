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Канадские облигации поддержки украинского суверенитета допущены к обращению в Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 12:18
Канадские облигации поддержки украинского суверенитета допущены к обращению в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) допустила к обращению в Украине выпущенные Канадой "облигации суверенитета Украины" на 500 млн канадских долларов (около $373,3 млн). Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на решение комиссии.   

Купонная ставка по облигациям составляет 3,245%, выплата купонов будет осуществляться дважды в год – 24 февраля и 24 августа, а погашение запланировано 24 августа 2027 года, в День Независимости Украины. 

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Согласно информации на Франкфуртской бирже, эти облигации котируются по курсу 101,285% от номинала. 

Канада разместила пятилетние суверенные облигации для помощи Украине в  ноябре 2022 года.  

Около 10% суммы удалось привлечь от физических лиц, остальную часть выпуска приобрели юридические лица – как канадские, так и международные, в том числе центральные банки. 

Деньги привлечены в канадский бюджет. Украина получила в конце декабря аналогичную сумму в виде ссуды через специальный счет, которым распоряжается Международный валютный фонд.   

Украина сможет использовать эти деньги только на мирные цели: выплату пенсий, закупку топлива и возобновление энергетической инфраструктуры. 

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Роман Бриль
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