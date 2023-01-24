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Регулятор добавил шесть компаний в список сомнительных инвестпроектов

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 12:50
Регулятор добавил шесть компаний в список сомнительных инвестпроектов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть компаний. Об этом сообщается на сайте комиссии.   

НКЦБФР указывает потенциальным вкладчикам на значительные риски, связанные с инвестированием через эти компании, деятельность которых в Украине находится вне зоны регулирования и надзора. 

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Список был дополнен следующими сомнительными проектами: 

- AMarkets  

- AvaTrade  

- HFM / HF MARKETS  

- XM  

- instaforex  

- ForexAgentReviews.com  

Полный список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид опубликован на официальном сайте комиссии.    

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.    

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Роман Бриль
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нкцбфр сомнительные инвестпроекты
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