Регулятор добавил шесть компаний в список сомнительных инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть компаний. Об этом сообщается на сайте комиссии.

НКЦБФР указывает потенциальным вкладчикам на значительные риски, связанные с инвестированием через эти компании, деятельность которых в Украине находится вне зоны регулирования и надзора.

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Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

- AMarkets

- AvaTrade

- HFM / HF MARKETS

- XM

- instaforex

- ForexAgentReviews.com

Полный список сомнительных инвестпроектов и финансовых пирамид опубликован на официальном сайте комиссии.

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.

18 ноября 2021 года НКЦБФР расширила до 100 участников список сомнительных инвестиционных проектов и финансовых пирамид, работающих в Украине. 13 декабря Нацкомиссия обновила список сомнительных инвестпроектов, расширив его до 113 компаний. 24 января 2022 года список пополнили еще 10 компаний, 3 августа – еще четыре. В сентябре — еще три.

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Роман Бриль

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