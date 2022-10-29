UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Канада выпустит суверенные облигации в поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2022, 09:40
Канада выпустит суверенные облигации в поддержку Украины - Фото
Джастин Трюдо (Фото - EPA)

Канада выпустит пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов в поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо и вице-премьер Христя Фриланд, сообщает глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам украинского премьера, это поможет Украине в финансировании первоочередных расходов, в частности, выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги. Это первая подобная инициатива от наших партнеров", — подчеркнул Шмыгаль.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
канада поддержка Украины суверенные облигации
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 