Канада выпустит суверенные облигации в поддержку Украины
29.10.2022, 09:40
Джастин Трюдо (Фото - EPA)
Канада выпустит пятилетние облигации на сумму 500 млн канадских долларов в поддержку Украины. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо и вице-премьер Христя Фриланд, сообщает глава украинского правительства Денис Шмыгаль.
По словам украинского премьера, это поможет Украине в финансировании первоочередных расходов, в частности, выплаты пенсий или подготовки к отопительному сезону.
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"Каждый желающий сможет внести свой вклад в экономическую и финансовую стабильность нашей страны, приобретя эти бумаги. Это первая подобная инициатива от наших партнеров", — подчеркнул Шмыгаль.
- Канада вводит санкции против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий РФ, включая Газпром, а также против шести предприятий российского энергетического сектора, включая Лукойл.
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