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В Украине разрешили торговать всеми ценными бумагами из индекса S&P 500

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 13:59
В Украине разрешили торговать всеми ценными бумагами из индекса S&P 500 - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в четверг, 29 декабря, допустила ценные бумаги, входящие в американский фондовый индекс S&P 500, к обращению на территории Украины. Об этом говорится на сайте НКЦБФР.

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Комиссия заявила, что это решение будет способствовать интеграции Украины в международные рынки и расширит возможности инвестиций для Украины.

S&P 500 – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 крупнейших публичных компаний США. Он управляется рейтинговым агентством Standard&Poor's.

В него входят ценные бумаги таких компаний, как Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa и многих других.

Акции некоторых из этих компаний были допущены к обращению в Украине раньше.

Сегодня комиссия решила допустить к обращению оставшиеся 412 ценных бумаг, входящие в фондовый индекс S&P 500 и которые могут учитываться на счете ПАО "Национальный депозитарий Украины", открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

Андрій Водяний
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нкцбфр фондовый рынок S&P 500
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