В Украине разрешили торговать всеми ценными бумагами из индекса S&P 500

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в четверг, 29 декабря, допустила ценные бумаги, входящие в американский фондовый индекс S&P 500, к обращению на территории Украины. Об этом говорится на сайте НКЦБФР.

Комиссия заявила, что это решение будет способствовать интеграции Украины в международные рынки и расширит возможности инвестиций для Украины.

S&P 500 – это фондовый индекс, в состав которого входят акции 500 крупнейших публичных компаний США. Он управляется рейтинговым агентством Standard&Poor's.

В него входят ценные бумаги таких компаний, как Alphabet Inc., Amazon, American Airlines, Apple Inc., Berkshire Hathaway, Boeing, Coca-Cola Company, Disney, Domino's, General Motors, HP Inc., IBM, Intel, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Mastercard, Mondelez International, Nike Inc., PepsiCo, Pfizer, Starbucks, Tesla Inc., Visa и многих других.

Акции некоторых из этих компаний были допущены к обращению в Украине раньше.

Сегодня комиссия решила допустить к обращению оставшиеся 412 ценных бумаг, входящие в фондовый индекс S&P 500 и которые могут учитываться на счете ПАО "Национальный депозитарий Украины", открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

В сентябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на создание в Украине подлинного фондового рынка.

В июне 2021 года Кабмин подписал меморандум о взаимопонимании с ЕБРР, Американской торговой палатой и USAID о создании Национальной биржи.

Андрій Водяний

