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Акции Pfizer, Nike, Nvidia, Walmart и еще 8 компаний из США допущены к обращению в Украине

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 14:59
Акции Pfizer, Nike, Nvidia, Walmart и еще 8 компаний из США допущены к обращению в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальная комиссия по ценным бумага и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила торговлю акциями 12 американских компаний на украинском фондовом рынке и внебиржевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.  

В частности, к обращению допущены акции Nike, Merck, Paypal, Nvidia, Pepsico, Pfizer, Qualcom, Procter&Gamble, Watl Disney, Starbucks, United Parcel, Walmart. 

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Таким образом на украинском рынке уже доступны ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.   

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По мнению главы НКЦБФР Руслана Магомедова выход новых компаний, тем более таких репутационно сильных, позволит увеличить оборот украинского рынка капитала. 

Полный список иностранных ценных бумаг, котирующихся в Украине, размещен на сайте комиссии.

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Роман Брыль
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нкцбфр Walmart pepsico Pfizer рынок акций
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