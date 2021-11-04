Акции Pfizer, Nike, Nvidia, Walmart и еще 8 компаний из США допущены к обращению в Украине
Национальная комиссия по ценным бумага и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила торговлю акциями 12 американских компаний на украинском фондовом рынке и внебиржевом рынке. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
В частности, к обращению допущены акции Nike, Merck, Paypal, Nvidia, Pepsico, Pfizer, Qualcom, Procter&Gamble, Watl Disney, Starbucks, United Parcel, Walmart.
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Таким образом на украинском рынке уже доступны ценные бумаги 85 иностранных эмитентов.
По мнению главы НКЦБФР Руслана Магомедова выход новых компаний, тем более таких репутационно сильных, позволит увеличить оборот украинского рынка капитала.
Полный список иностранных ценных бумаг, котирующихся в Украине, размещен на сайте комиссии.
- 1 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский сменил состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. 10 апреля президент завершил формирование нового состава НКЦБФР.
- 8 апреля НКЦБФР допустили к обращению еврооблигации Румынии. 21 апреля - казначейские облигации США. В июне комиссия допустила к обращению акции еще трех иностранных эмитентов.
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