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В Нацкомиссии по ценным бумагам новый состав

02.04.2021, 09:52
В Нацкомиссии по ценным бумагам новый состав - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский сменил состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте президента.

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Указами Зеленский освободил от должности трех ее членов и назначил четырех новых. В связи с истечением срока полномочий освободил от должностей членов Нацкомиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Другим указом он назначил на должности в Нацкомиссию экс-главу "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамия, члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослава Шляхова.

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Наталия Софиенко
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Владимир Зеленский Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку состав указ
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