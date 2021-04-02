В Нацкомиссии по ценным бумагам новый состав

Президент Владимир Зеленский сменил состав Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте президента.

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Указами Зеленский освободил от должности трех ее членов и назначил четырех новых. В связи с истечением срока полномочий освободил от должностей членов Нацкомиссии Игоря Назарчука, Александра Панченко и Дмитрия Тарабакина.

Другим указом он назначил на должности в Нацкомиссию экс-главу "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамия, члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг ТАСкомбанка Ярослава Шляхова.

23 февраля Зеленский уволил Тимура Хромаева с должности главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а другим указом назначил руководителем этого органа Руслана Магомедова.

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Наталия Софиенко

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