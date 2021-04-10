Зеленский завершил формирование нового состава Нацкомисии по фондовому рынку

Президент Владимир Зеленский назначил Арсена Ильина членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

Ильин будет отвечать за сферу функционирования организованных товарных рынков, финансово-кредитных механизмов строительства и ипотеки, говорится в сообщении НКЦБФР.

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Ранее Арсен Ильин занимал должность директора Карпатской рудной компании из группы Avellana Gold.

Ильин стал пятым членом НКЦБФР, назначенным Зеленским с начала апреля.

В новый состав комиссии вошли Юрий Шаповалов (экс-глава Расчетного центра), Ираклий Барамия (экс-глава Агентства развития инфраструктуры фондового рынка), Юрий Бойко (член набсовета биржи ПФТС), и Ярослав Шляхов (экс- начальник отдела ценных бумаг ТАСкомбанка).

Возглавляет комиссию Руслан Магомедов, назначенный в феврале вместо Тимура Хромаева, у которого истек 6-летний срок полномочий.

Из прежнего состава НКЦБФР остается Максим Либанов, полномочия которого истекают в феврале 2024 года.

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Роман Брыль

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