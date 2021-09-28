Панические продажи акций чаще всего делают мужчины после 45 – исследование

Во время спадов на фондовом рынке наиболее склонны к паническим продажам мужчины в возрасте старше 45 лет, говорится в исследовании ученых из Массачусетского технологического института, пишет CNBC.

Исследователи выяснили, что мужчины старше 45 лет, женатые, имеющие детей и утверждающие, что у них есть "отличный инвестиционный опыт" наиболее склонны нервничать во времена спадов на фондовом рынке и продавать активы, поддаваясь панике.

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Они также склонны после распродажи покидать фондовый рынок и больше не возвращаться.

"Это важные движущие силы панических продаж", — сказал соавтор исследования Чи Хим Вонг. Финансовые эксперты и психологи сообщили CNBC, что, по их мнению, эти инвесторы имеют чрезмерную эмоциональную реакцию на то, что их ожидания не оправдываются.

Женщины, в отличие от мужчин, менее склонны к импульсивным продажам на фондовом рынке, потому что чаще не уверены, что их порыв или чувства верны, полагает терапевт Аманда Клейман.

Клейман рекомендует инвесторам разработать систему противовесов, которая сдерживала бы их от эмоционального принятия решений. Например, проконсультироваться с коллегами или партнерами перед продажей акций. Она также сомневается в возможности инвесторов точно спрогнозировать свои действия заранее.

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Наталия Софиенко

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