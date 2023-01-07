Военные облигации принесли 600 млрд грн в прошлом году

В прошлом году за счет выпуска военных облигаций было получено около 600 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"За счет выпуска военных облигаций было получено почти 600 млрд грн. Мы благодарны гражданам и бизнесу, которые покупали эти облигации, и тем самым инвестировали в сильную армию и устойчивое государство", – сказал Шмыгаль.

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Также глава правительства поблагодарил украинский бизнес, который уплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в мирный 2021 год.

"Ваша устойчивость, патриотизм, адаптивность и социальная ответственность позволили удержать экономику Украины на плаву. 2023 год должен стать годом нашей победы и годом начала восстановления нашей экономики. Работаем для этого вместе", – сказал Шмыгаль.

В сентябре Кабинет министров разрешил физическим лицам покупать военные облигации через единый портал государственных услуг Дия. С октября Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций в приложении "Дия".

Украинцы купили 70 тысяч военных облигаций на около 70 млн грн с начала октября. Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

Военную облигацию "Луганск" полностью распродали до конца октября.

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Наталія Софієнко

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