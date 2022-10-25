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Украинцы скупают военные облигации в Дие: за три недели инвестировали 70 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 19:04
Украинцы скупают военные облигации в Дие: за три недели инвестировали 70 млн грн - Фото
Фото: пресс-служба Минцифры

Украинцы купили через приложение Дия 70 000 военных облигаций на около 70 млн грн с начала октября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.     

Для сравнения, за три дня со старта продаж в Дие украинцы купили военных облигаций на 25 млн грн. В первый день продаж в Дие, 3 октября, украинцы купили 12 000 военных облигаций. 

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"Покупая военные облигации в Дие, вы не платите комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Помогаете поддержать экономику страны, а затем получаете до 16% гарантированной прибыли", – прокомментировал Федоров. 

Деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным. 

Облигации работают как депозит – сначала инвестор вкладывает средства, а затем получает их обратно с процентами.  

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки".  

Можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов. 

В настоящее время в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь. 

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Роман Бриль
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ВСУ Минцифра "Дия" єПідтримка военные облигации
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