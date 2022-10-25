Украинцы скупают военные облигации в Дие: за три недели инвестировали 70 млн грн

Украинцы купили через приложение Дия 70 000 военных облигаций на около 70 млн грн с начала октября. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Для сравнения, за три дня со старта продаж в Дие украинцы купили военных облигаций на 25 млн грн. В первый день продаж в Дие, 3 октября, украинцы купили 12 000 военных облигаций.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Покупая военные облигации в Дие, вы не платите комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Помогаете поддержать экономику страны, а затем получаете до 16% гарантированной прибыли", – прокомментировал Федоров.

Деньги от покупки военных облигаций в Дие поступают в госбюджет. Из этих средств финансируется армия, медицинское направление, начисляется заработная плата военным.

Облигации работают как депозит – сначала инвестор вкладывает средства, а затем получает их обратно с процентами.

Стоимость одной облигации составляет от 900 грн. Облигации можно приобрести в любом количестве и в зависимости от срока выплаты (до 1,5 лет) с процентами дохода (11-16% годовых). Выплата поступит на карту "єПідтримки".

Можно выбрать название облигации в честь одного из временно оккупированных городов или регионов.

В настоящее время в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь.

16 сентября Кабин разрешил физическим лицам покупать военные облигации через единый портал государственных услуг "Дия".

21 сентября в Минцифре показали, как будут выглядеть военные облигации в Дие.

3 октября Минцифра представила военные облигации в Дие.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.