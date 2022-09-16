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Кабмин разрешил покупать военные облигации в Дие

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 17:39
Кабмин разрешил покупать военные облигации в Дие - Фото
COVID-сертификат, Дия

Кабинет министров разрешил физическим лицам покупать военные облигации через единый портал государственных услуг "Дия". Об этом в пятницу на заседании правительства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Для приобретения облигаций необходимо заполнить заявку, выбрать вид облигаций и перечислить деньги.

"Военные облигации стали одним из важнейших инструментов финансирования нашей армии. За время полномасштабной войны украинский бизнес и граждане уже приобрели военных облигаций на сумму более 100 млрд гривен", – сказал Шмыгаль.

  • 13 сентября Минфин продал военных облигаций на 1,45 млрд грн, 6 сентября – всего на 47 млн грн.
  • Национальный банк Украины с начала сентября уже выкупил военные облигации путём эмиссии гривни на 30 млрд грн, их также начало покупать Агентство по розыску и менеджменту активов.
  • Нацбанк неоднократно призывал Минфин повысить доходность по гривневым облигациям, чтобы увеличить объемы рыночных заимствований, но министерство отказывается существенно повышать ставки по ОВГЗ.

Читайте также: Власти призывают покупать военные облигации – мы попробовали. Рассказываем, что это такое

Андрій Водяний
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кабмин ОВГЗ Денис Шмыгаль Дия военные облигации
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