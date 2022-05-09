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Разбор | Власти призывают покупать военные облигации — мы попробовали. Рассказываем, что это такое

Цей матеріал також доступний українською
Власти призывают покупать военные облигации — мы попробовали. Рассказываем, что это такое - Фото
Коллаж: Таисия Зарянова/LIGA.net
09.05.2022, 12:00

LIGA.net купила военные облигации, чтобы разобраться, как они устроены. Повторить может каждый — потребуется немного времени и как минимум 1000 грн

С начала российского вторжения Минфин продал военных облигаций на аукционах на 65,1 млрд грн, а еще на 70 млрд грн выкупил Национальный банк. Эти деньги финансируют дефицит бюджета, который увеличился с началом войны. Так, март и апрель принесли 80,6 млрд и 89,7 млрд дефицита соответственно.   

Как в мирное время недостаток покрывается займами, так и в военное правительство выпускает ценные бумаги — военные облигации. 

Их может купить каждый украинец — физическое или юридическое лицо, а также нерезиденты.

Чтобы наглядно проверить, как устроен механизм купли-продажи, журналист LIGA.net купил несколько военных облигаций.

Подробно об эксперименте, о видах военных облигаций, о причинах выкупа этих бумаг Нацбанком, а также об их влиянии на рост цен — в разборе LIGA.net.

Что такое военные облигации 

Военные облигации — ценные бумаги, выпущенные правительством для финансирования военных расходов. Это не изобретение украинского Министерства финансов. Таким инструментом пользовались и ранее, особенно в ХХ веке. К примеру, США выпускали облигации Свободы для участия в Первой мировой войне и для поддержки союзников. Делали это и другие участники той войны. 

В случае с украинскими военными облигациями речь идет не только о финансировании армии. Деньги привлекаются в госбюджет, откуда правительство может их тратить на любые нужды военного времени, а не только на оборонную сферу.  

Фактически военные облигации — те же облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), с помощью которых Минфин привлекал средства в мирное время. 

Какие бывают облигации

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн. Сначала бумаги у Минфина выкупают первичные дилеры и лицензированные брокеры (банки, инвестфонды, другие финучреждения), после чего продают их на вторичном рынке своим клиентам.  

Есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные облигации со сроком погашения от 2 до 15 месяцев. Ставка доходности — 9,5-11% годовых. Покупка долгосрочных облигаций предусматривает промежуточные выплаты процентов.  

Также Минфин выпускает облигации в долларах США и евро, доходность — 3,7% и 2,5% годовых соответственно.  

По данным Нацбанка, 27 апреля держатели бумаг (около 1000 юрлиц и физлиц) получили 3,3 млрд грн от погашения первого выпуска облигаций. Часть из них снова вложили в военные ОВГЗ. 

Где купить и зачем

Военные облигации имеют те же преимущества, что и "мирные" ОВГЗ — никаких налогов и сборов с таких доходов платить не нужно, в отличие от, например, депозитов.  

Военные облигации гарантированы государством. То есть именно государство является должником и гарантирует возвращение средств вместе с процентным доходом. Процедуру покупки таких бумаг в условиях войны правительство значительно упростило. В частности, не нужно подтверждать источник происхождения средств. 

Купить эти бумаги может любой желающий, в том числе нерезидент. Условия покупки военных облигаций могут отличаться у разных банков и финучреждений. В первую очередь, нужно обратить внимание, какая минимальная сумма инвестиций. К примеру, у Райффайзен Банка и ОТП Банка продажи стартуют от 500 000 грн (500 облигаций), у Таскомбанка — от 300 000. 

В ПриватБанке можно купить от 100 облигаций (то есть порог входа — 100 000 грн), в Ощадбанке — от 50.  

Однако многие банки и организации готовы продавать от одной облигации. Наиболее простой способ покупки — мобильное приложение. Такую услугу предлагают Укргазбанк, ПУМБ, брокеры ICU, Универ Капитал, БТС Брокер. 

В ряде других банков и финучреждений подробности о способе покупки указаны на сайте. Детальнее о продавцах можно прочитать у Минфина. Также через мобильное приложение можно купить от одной облигации в monobank, хотя в списке Минфина его нет.  

При покупке ценных бумаг важно изучить условиях их продажи и обслуживания, в частности, размер взимаемых комиссий. При этом с физлиц большинство продавцов не удерживают комиссию. 

По состоянию на 2 мая, как пишет НБУ, в военные ОВГЗ вложились 11 800 граждан и представителей бизнеса, их суммарный портфель — 3,5 млрд грн, $38,3 млн и 25,4 млн евро. У нерезидентов — более 66 млн грн.

Как LIGA.net облигации покупала

Мы решили проверить на практике, насколько просто и быстро купить военные облигации.  

Около 20 минут ушло на то, чтобы установить приложение одного из популярных в Украине банков. После этого мы перешли в раздел "Накопления", где доступна функция "Купить облигации" (там нужно согласиться на открытие счета в ценных бумагах). 

На выбор есть краткосрочные и долгосрочные бумаги. Краткосрочные облигации чуть дешевле номинала, долгосрочные — немного дороже. Отправив заявки на покупку каждой из них (по одной штуке), мы подождали их одобрения до следующего дня.

На процедуру покупки ушло буквально несколько минут и кликов, плюс ожидание подтверждения операции от банка с вечера до обеда следующего дня. Этот путь можно увидеть на скриншотах.

Информацию о купленных облигациях можно открыть в отдельном окне. Погашение краткосрочной состоится 2 ноября 2022 года, заработок — 10% годовых. Долгосрочная будет погашена 21 июня 2023 года, доходность — 11% годовых. В случае с долгосрочными бумагами предусмотрено три выплаты процентов, ближайшая — 22 июня 2022 года. Никаких комиссий платить не нужно.

Как насчитываются проценты по облигациям, можно наблюдать в онлайн-режиме. На втором и третьем скриншотах видна динамика.

Чем отличаются облигации НБУ

В отличие от других покупателей, Нацбанк не участвует в аукционах, а покупает военные облигации по фиксированным условиям: 1000 грн за облигацию, доходность — 11%, срок обращения — 15 лет. В соответствующем постановлении Кабмина оговаривается, что таких бумаг НБУ может выкупить до 400 млрд грн. 

Фактически это является включением "печатного станка", на что в мирное время независимый НБУ почти ни при каких условиях не пошел бы. Эмиссия (печатание денег) приводит к увеличению денежной массы, тогда как количество товаров и услуг не растет такими темпами (а в условиях войны может и снижаться), что стимулирует инфляцию. То есть денег в экономике становится больше, они дешевеют, и за продукты и услуги нужно платить больше.  

Для сдерживания роста цен НБУ ввел ряд ограничений, в том числе на движение капиталов, и заморозил курс гривни. При этом на поддержание национальной валюты Нацбанк тратит валютные резервы: на начало мая они сократились на $1,5 млрд – до $26,6 млрд.    

В Нацбанке понимают риски "печатного станка", поэтому подчеркивают: к такому инструменту прибегают только для финансирования "критических расходов бюджета в ограниченных объемах". Финансирование от НБУ не может быть основным источником покрытия расходов бюджета, отмечал глава регулятора Кирилл Шевченко.   

За март-апрель Нацбанк выкупил военных облигаций на 70 млрд грн. Регулятор объясняет: напечатать эту сумму пришлось из-за снижения налоговых поступлений и недостатка международной помощи.  

"Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ будет и дальше определяться отдельными решениями Национального банка", — резюмировали в пресс-службе НБУ.

Калашник Павел
Калашник Павел
корреспондент
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нацбанк Минфин ценные бумаги военные облигации
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