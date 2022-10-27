Украинцы скупили все военные облигации "Луганск" в Дие

Военная облигация "Луганск" в Дие полностью распродана, сообщает пресс-служба Дии в Telegram.

"Благодарим каждого, кто покупает облигации и поддерживает экономику и армию Украины. Теперь у владельцев облигации "Луганск" есть настоящий эксклюзив, ведь больше в Дие именно эта облигация продаваться не будет", — говорится в сообщении.

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Дата возврата средств – 5 июля 2023 года.

Украина начала выпускать рыночные военные облигации 1 марта, и с этого времени от их продажи в государственный бюджет было привлечено более 131 млрд грн.

С октября Министерство цифровой трансформации запустило продажу военных облигаций в приложении Дия. Украинцы купили уже 70 000 военных облигаций на около 70 млн грн с начала октября. Денежные средства от размещения военных облигаций направляются на финансирование потребностей ВСУ и поддержку экономики Украины в военное время.

Наталія Софієнко

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