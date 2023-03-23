Больше года Украина подвергается масштабным разрушениям в результате российской агрессии. С начала войны экономика страны сократилась почти на треть. В настоящее время собственных средств хватает преимущественно на финансирование военных расходов, в то время как социальные выплаты в значительной степени обеспечиваются за счет финансовых поступлений от международных партнеров.

Несмотря на это созрела необходимость формирования максимально четкого видения и, опираясь на него, прочной и прогнозируемой финансовой основы будущего послевоенного восстановления Украины. И уже не рано.

Украинские чиновники, бизнес, ученые и общественный сектор вместе с нашими международными партнерами активно работают над разработкой видения приоритетов будущего восстановления и формированием соответствующей инфраструктуры.

Как будет выглядеть инфраструктура восстановления Украины и о каких суммах идет речь — читайте в материале LIGA.net.

Приоритеты в условиях войны

О приоритетах украинских властей в послевоенном восстановлении страны недавно рассказывал в интервью для LIGA.net заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма, курирующий на Банковой экономический блок.

По его словам, структура потребностей государства Украина выглядит следующим образом: "Базовая потребность — чтобы наше государство продолжило функционировать. Это не восстановление, это чтобы выплачивались пенсии, зарплаты. Второе — быстрое восстановление. Третье — масштабное восстановление".

Так что сейчас самое главное — выживание государства, что никак не связано с восстановлением. Следующий этап — так называемый Fast Recovery Plan (План быстрого восстановления). Уже есть более-менее четкое понимание, что нужно восстанавливать и кто за это будет отвечать.

Быстрое восстановление

Этот этап восстановления связан прежде всего с удовлетворением потребностей населения. Речь идет о:

восстановлении жилья;

восстановлении критической инфраструктуры (электро-, тепло-, водоснабжение, мобильная связь и т.п.);

гуманитарной сфере (школы, больницы, детсады);

транспортной инфраструктуре (дороги, мосты).

Для этой работы правительство создало специальный орган — Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. Оно явилось результатом объединения Укравтодора и Госагентства инфраструктурных проектов.

Сфера ответственности Агентства восстановления выходит за пределы транспортной инфраструктуры и охватывает также строительство и реконструкцию жилых объектов, объектов социальной сферы и общественного назначения, ЖКХ, энергетической инфраструктуры, защитных сооружений и т.п.

Как отметил глава Агентства Мустафа Найем, приоритетными будут проекты в наиболее пострадавших регионах — Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Недавно Президент подписал закон, вводящий механизм компенсации украинцам за уничтоженное или поврежденное жилье. Источники финансирования этих компенсаций — Фонд обновления, государственный и местный бюджеты, средства МФО, инвесторов, международных партнеров, а также репарации и конфискованные активы РФ.

Подробнее, кто именно может рассчитывать на компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, можно ознакомиться по ссылке.

Внутренние источники финансирования

Президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости $17 млрд только на Fast Recovery Plan.

Это было еще в октябре до масштабных разрушений энергетической инфраструктуры, напоминает в комментарии для LIGA.net нардеп Даниил Гетманцев. Он является секретарем Национального совета по восстановлению — совещательного органа при президенте. С каждым последующим вражеским обстрелом сумма ущерба Украине увеличивается.

"У нас каждый месяц обновляется оценка нанесенного ущерба. Речь идет про плюс два – три – пять миллиардов долларов ежемесячно"

Государственный бюджет может предложить гораздо меньшие суммы. Так, в бюджете на 2023 год предусмотрено 52,5 млрд грн на Фонд ликвидации последствий агрессии РФ. Это чуть менее $1,4 млрд.

В феврале правительство утвердило порядок использования этих средств. В первую очередь деньги пойдут на строительство и ремонт общественных зданий, жилье для пострадавших от войны, закупку школьных автобусов и спецтранспорта для учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий.

Кроме упомянутых 52,5 млрд грн, говорит Гетманцев, государство разными путями планирует выделять дополнительные средства на восстановление. В частности, предусмотрено 5,3 млрд грн субвенций местным бюджетам, 2 млрд грн из Госфонда регионального развития, и еще некоторые меньшие суммы. Но это далеко не $17 млрд.

Международная помощь

Получить остальное Украина хочет от стран-партнеров и международных финансовых организаций. Каналов финансирования — много.

В конце января Евросоюз дал старт донорской координационной платформе по восстановлению Украины. Сам ЕС готов выделить на проекты скорейшего восстановления 1 млрд евро.

Аккумулирование средств для восстановления Украины происходит также через фонд при Всемирном банке и международный спецфонд для восстановления энергетики.

Отдельные страны также организуют свои фонды, например Дания, предоставляющая на нужды Украины $1 млрд, из которых $0,4 млрд пойдут на послевоенное восстановление. Правда, не прямо, а через финансирование датских компаний.

Международная помощь для Украины поступает и через официальную фандрайзинговую платформу United24.

Рассчитывает Украина и еще на один источник финансирования — репарации от РФ и конфискованные российские активы. Но эта перспектива отдалена во времени, и рассчитывать на нее, по крайней мере в этом году, не имеет смысла.

Что имеем сейчас и дальнейшие приоритеты

По данным Министерства финансов Украины, предоставленным LIGA.net, в 2022 году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил 1,05 млрд евро в рамках реализации совместных инвестиционных проектов на финансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

Кроме того, деньги пошли на восстановление и модернизацию пострадавших в результате боевых действий дорожных объектов, в том числе искусственных сооружений и железнодорожной инфраструктуры, электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергоэффективности и энергосбережения.

В течение сентября и октября 2022 года средства ЕИБ в размере 1 млрд евро поступили в специальный фонд госбюджета. При этом 50 млн евро из выделенных ЕИБ кредитных средств были направлены государственному предприятию "Укрэнерго" для финансирования вспомогательных услуг, балансирования производства и потребления электрической энергии.

В рамках финансирования вышеупомянутых мер 400 млн евро были направлены Государственному агентству автомобильных дорог Украины для обеспечения мер по поддержке функционирования дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в условиях военного положения.

По данным Минфина, готовится решение относительно направления в 2023 году 600 млн евро на проектирование, восстановление, строительство, модернизацию, обустройство и ремонт объектов строительства. Речь идет прежде всего об объектах общественного назначения, социальной сфере, культурном наследии, жилищно-коммунальном хозяйстве.

Среди приоритетов — инженерно-транспортная (автомобильные дороги общего пользования государственного значения), железнодорожная, энергетическая инфраструктура, пункты пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения, другие объекты, оказывающие влияние на жизнедеятельность населения, а также инфраструктура авиационного, морского и речного транспорта.

В конце прошлого года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что сумма заявленной партнерами помощи только энергосектору Украины достигла почти $1,5 млрд.

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Кто получит деньги

Заявки на получение средств из Фонда восстановления смогут подавать представители областных и Киевской городской госадминистраций — в Мининфраструктуры, Минэнерго, Минздрав и МОН. Единого распорядителя средств на восстановление в Украине не будет.

Есть институциональная рамка, во главе которой стоит вице-премьер-министр (в настоящее время это Александр Кубраков), подчиненное ему министерство и специальное агентство по восстановлению, отмечает в комментарии LIGA.net Даниил Гетманцев.

"Но единого распорядителя нет, поскольку каналов получения финансирования много. Часть международного финансирования, которая идет через бюджет, — там напрямую в соглашениях определено министерство, ответственное за те или иные проекты по восстановлению", — добавляет он.

Проблемой может стать тот факт, что на средства из Фонда восстановления могут претендовать только главы областей. А мэры городов и общин становятся зависимыми от них, отмечает исполнительный директор Института законодательных идей Мартина Богуславец.

Несмотря на создание специальных рабочих групп, которые будут изучать заявки на получение средств, финальное решение будет приниматься министерствами и правительством. Поэтому процесс распределения средств будет централизован и будет функционировать в "ручном режиме", то есть непрозрачно и непублично, считает Богуславец.

Масштабное восстановление

Относительно финансирования этапа масштабного послевоенного восстановления — конкретики еще меньше.

Согласно государственному Плану восстановления, представленному украинской правительственной делегацией в июле 2022 года в швейцарском Лугано, "план Маршалла" для послевоенной Украины рассчитан на 10 лет и оценивается в $750 млрд.

Как уточнял в интервью LIGA.net Ростислав Шурма, источники получения этих средств могут быть разными. Это и международные правительственные средства, и репарации, и конфискованные российские активы, и концессионный капитал. Но главный потенциальный источник — частный капитал.

По мнению заместителя главы ОП, именно от объемов частного капитала будет зависеть успешность масштабного восстановления, потому что 80% из $750 млрд — это должен быть именно частный капитал.

Украинские чиновники хорошо понимают, что привлечение средств частных инвесторов невозможно без структурных реформ, в первую очередь в части верховенства права и антикоррупционных достижений.

"Мы сейчас работаем с нашими международными партнерами — BlackRock и JP Morgan — над формированием банка развития или фонда развития, которые станут первым локомотивом инвестиций в первые десятки-сотни проектов и помогут открыть Украину для всего мирового бизнеса"

Кроме того, Минэкономики создало платформу Advantage Ukraine, на базе которой происходит коммуникация с потенциальными инвесторами. По данным министерства, Украина получила уже более 500 инвестиционных запросов.

В рамках работы по стимулированию международных инвестиций Минэкономики активно пытается внедрить в Украине, в частности, страхование военных рисков бизнеса. Победа на этом фронте станет переломным моментом на пути существенного увеличения потока иностранных частных инвестиций в развитие украинской экономики. Определенные успехи уже есть.

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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