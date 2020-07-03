Курс доллара упал. Итоги торгов на межбанке

Котировки доллара к закрытию межбанка снизились на 15 копеек

В пятницу, 3 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,25/27,28, к закрытию котировки составили 27,10/27,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,07, максимальные – 27,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,10, максимальные – 27,28.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6235/30,6572, к закрытию котировки составили 30,4522/30,4859.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3869/0,3877, к закрытию котировки составили 0,3795/0,3801.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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