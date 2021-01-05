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Курс евро достиг 35 грн. Наличные курсы валют

05.01.2021, 12:15
Курс евро достиг 35 грн. Наличные курсы валют - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во вторник, 5 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6,95 коп и составляет 28,2375 грн. Курс продажи вырос на 4,15 коп – до 28,567 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 27,9 грн, максимальный – 28,38 грн. Для продажи минимальный курс – 28,35 грн, максимальный – 28,68 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 17,45 коп и составляет 34,35 грн. Средний курс продажи вырос на 10,95 коп и составляет 35,06 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 33,6 грн, максимальный – 34,65 грн. Для продажи минимальный курс – 34,4 грн, максимальный – 35,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп и составляет 3,4 грн. Средний курс продажи вырос на 1,7 коп и составляет 3,902 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,7 грн. Для продажи минимальный курс – 3,8 грн, максимальный – 4 грн.

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Анна Ишутина
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