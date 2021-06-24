Курс валют НБУ: доллар дешевеет, евро быстро дорожает
24.06.2021, 08:00
Фото: depositphotos.com
Согласно официальному курсу Национального банка Украины на 24 июня, курс гривни по отношению к доллару укрепился на 3 копейки. А по отношению к евро гривня подешевела на 13 копеек.
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