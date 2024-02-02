Курсы доллара и евро выросли. Курсы валют в банках

Курс доллара вырос на 3 копейки, курс евро – на 10

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В пятницу, 2 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 3 коп. и составляет 37,57 грн. Курс продаж увеличился на 2 коп. до 38,15 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,15 грн, максимальный – 37,85 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,25 грн.

Средний курс покупки евро повысился на 10 коп. и составил 40,76 грн. Курс продаж вырос на 6 коп. до 41,68 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,05 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,4 грн, а максимальный – 42 грн.

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